Как правильно выбрать и употреблять мясо: ценные секреты от диетолога

Мясо – привычный продукт на столе среднестатистического украинца. Правильно выбрать мясо не менее важно, чем хорошо его приготовить, поэтому диетолог Тиана Фиалкова рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке этого продукта.

По словам эксперта, самое главное – это качество мясо. Постарайтесь употреблять мясо самого высокого качества, которое можете себе позволить. Лучший вариант - мясо животных травяного откорма с небольших фермерских хозяйств.

В идеале животных должны выращивать без гормонов, антибиотиков и вакцин.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Второй вариант - мясо диких животных. Это будет сравнительно более чистый вариант мяса по составу чем на прилавках супермаркета.

Почему стоит избегать мяса животных, выращенных на предприятиях мясо-молочной отрасли? Главная причина - ужасный состав и качество корма. Животным дают самый дешевый корм, обычно это кукуруза и ГМО-соя. И по факту, конечный потребитель, то есть мы, получает с мясом животных все то из корма.

Как есть мясо. Не в каждый прием пищи. Оптимально на обед или очень ранний ужин. Так как мясо долго переваривается в желудке и может не успеть покинуть верхние отделы ЖКТ до того, как вы заснете. Не каждый день.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исходите из своего состояния здоровья. Нет одного правила для всех. Для кого-то комфортным будет включать мясо в свой рацион пару раз в месяц, а кому-то легко по ощущениям есть мясо пару раз в неделю.

Всегда употребляйте мясо с большой порцией свежей зелени. А зимой подходят салаты с сырой/квашенной капустой.

Не сочетайте с мясом другие животные белки и тем более жиры. Жиры стоит ограничить даже растительные (масла, орехи). Тем быстрее переварится мясо. И тем легче будет для вашей печени. Меньше будет сонливости, лучше будут идти процессы детоксикации в печени.

Не ешьте сладкие изделия и сладкие фрукты в течение 2-3 часов после употребления мяса. Это приводит к нарушению углеводного обмена.

Напомним, что ранее мы писали, как отличить натуральное мясо от некачественного, напичканного химией.

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