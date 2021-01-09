Як правильно вибрати і вживати м'ясо: цінні секрети від дієтолога

М'ясо – звичний продукт на столі середньостатистичного українця. Правильно вибрати м'ясо не менш важливо, ніж добре його приготувати, тому дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, на що варто звернути увагу при купівлі цього продукту.

За словами експерта, найголовніше – це якість м'ясо. Постарайтеся вживати м'ясо найвищої якості, яку можете собі дозволити. Кращий варіант - м'ясо тварин трав'яного відгодівлі з невеликих фермерських господарств.

В ідеалі тварин повинні вирощувати без гормонів, антибіотиків і вакцин.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Другий варіант - м'ясо диких тварин. Це буде порівняно більш чистий варіант м'яса за складом ніж на прилавках супермаркету.

Чому варто уникати м'яса тварин, вирощених на підприємствах м'ясо-молочної галузі? Головна причина - жахливий склад і якість корму. Тваринам дають найбільш дешевий корм, зазвичай це кукурудза і ГМО-соя. І за фактом, кінцевий споживач, тобто ми, отримує з м'ясом тварин все те з корму.

Як їсти м'ясо. Не в кожний прийом їжі. Оптимально на обід або дуже рання вечеря. Так як м'ясо довго перетравлюється в шлунку і може не встигнути залишити верхні відділи шлунково-кишкового тракту до того, як ви заснете. Не кожен день.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виходьте зі свого стану здоров'я. Немає одного правила для всіх. Для кого-то комфортним буде включати м'ясо в свій раціон пару раз в місяць, а комусь легко за відчуттями є м'ясо пару раз на тиждень.

Завжди вживайте м'ясо з великою порцією свіжої зелені. А взимку підходять салати з сирої/квашеною капустою.

Не поєднуйте з м'ясом інші тваринні білки і тим більше жири. Жири варто обмежити навіть рослинні (олії, горіхи). Тим швидше перетравиться м'ясо. І тим легше буде для вашої печінки. Менше буде сонливості, краще будуть йти процеси детоксикації в печінці.

Не їжте солодкі вироби і солодкі фрукти протягом 2-3 годин після вживання м'яса. Це призводить до порушення вуглеводного обміну.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як відрізнити натуральне м'ясо від неякісного, напханого хімією.

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