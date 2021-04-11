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Как правильно заедать стресс: эксперт поделилась действенным советом без лишних кило

Новина українською → Воскресенье 11 апреля 2021 15:37
Как правильно заедать стресс: эксперт поделилась действенным советом без лишних кило Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Стресс и негативные эмоции часто являются катализатором пищевых срывов, когда свою грусть-печаль безудержно хочется заесть чем-то вкусным. Но такая тактика неправильная, а как ее корректировать рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова.

Кто-то на стрессе ничего не ест, поскольку происходит выброс норадреналина и можно сказать, что аппетит блокируется надолго, пока человек не вернется в привычное состояние, заверяет эксперт на странице в Instagram.

Другие же начинают поедать сладкое в неограниченном количестве, т.к. не могут себя контролировать. Такой механизм обусловлен падением уровня дофамина, и еда, особенно сладкая - это быстрый способ его поднять.

И это не совсем правильная тактика, которая ни к чему хорошему не приведет.

Что есть в состоянии стресса? Твердую еду: яблоко, морковь, сельдерей, топинамбур, редис.

Жевание снижает уровень кортизола в слюне и уменьшает чувство тревоги и убирает другие неприятные симптомы стресса. Также жевание может поднять настроение за счёт усиления выброса серотонина.

Как правильно заедать стресс: эксперт поделилась действенным советом без лишних кило
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Наконец, жевание усиливает активацию мозгового кровотока за счёт активации работы тройничного нерва. Это - своего рода физическая активность, которой мы можем обмануть мозг.

Также нутрициолог напомнила, что стресс непосредственно влияет на пищеварение.

Как помочь пищеварению?

  • Тщательно пережевывайте пищу.
  • Избегайте стресса во время приемов пищи.
  • Прием пищи должен длиться, по крайней мере, 20 минут.

Как правильно заедать стресс: эксперт поделилась действенным советом без лишних кило

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Продукты, поддерживающие пищеварение:

  • Свежевыжатый морковный сок (поддерживает слизистую оболочку кишечника).
  • Сок сельдерея (стимулирует перистальтику кишечника и облегчает состояние при запоре). Здесь важно качество того самого сельдерея.

Продукты, уменьшающие газообразование в кишечнике: фенхель, имбирь, корица, кардамон, тмин, лакрица, орегано, петрушка, масло мяты перечной, розмарин, шалфей, мелиса, укроп, тимьян.

Напомним, что ранее диетолог Алексей Невиский рассказал, как обуздать вечерний аппетит.

Кстати, диетолог Ольга Усенко пояснила причину головных болей во время диеты.

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