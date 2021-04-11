Как правильно заедать стресс: эксперт поделилась действенным советом без лишних кило
Стресс и негативные эмоции часто являются катализатором пищевых срывов, когда свою грусть-печаль безудержно хочется заесть чем-то вкусным. Но такая тактика неправильная, а как ее корректировать рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова.
Кто-то на стрессе ничего не ест, поскольку происходит выброс норадреналина и можно сказать, что аппетит блокируется надолго, пока человек не вернется в привычное состояние, заверяет эксперт на странице в Instagram.
Другие же начинают поедать сладкое в неограниченном количестве, т.к. не могут себя контролировать. Такой механизм обусловлен падением уровня дофамина, и еда, особенно сладкая - это быстрый способ его поднять.
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И это не совсем правильная тактика, которая ни к чему хорошему не приведет.
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Что есть в состоянии стресса? Твердую еду: яблоко, морковь, сельдерей, топинамбур, редис.
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Жевание снижает уровень кортизола в слюне и уменьшает чувство тревоги и убирает другие неприятные симптомы стресса. Также жевание может поднять настроение за счёт усиления выброса серотонина.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Наконец, жевание усиливает активацию мозгового кровотока за счёт активации работы тройничного нерва. Это - своего рода физическая активность, которой мы можем обмануть мозг.
Также нутрициолог напомнила, что стресс непосредственно влияет на пищеварение.
Как помочь пищеварению?
- Тщательно пережевывайте пищу.
- Избегайте стресса во время приемов пищи.
- Прием пищи должен длиться, по крайней мере, 20 минут.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Продукты, поддерживающие пищеварение:
- Свежевыжатый морковный сок (поддерживает слизистую оболочку кишечника).
- Сок сельдерея (стимулирует перистальтику кишечника и облегчает состояние при запоре). Здесь важно качество того самого сельдерея.
Продукты, уменьшающие газообразование в кишечнике: фенхель, имбирь, корица, кардамон, тмин, лакрица, орегано, петрушка, масло мяты перечной, розмарин, шалфей, мелиса, укроп, тимьян.
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