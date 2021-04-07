Вечерний голод: что делать, чтобы не поправиться

Когда вроде бы вечером вся еда заперта в холодильник, а дозволенные калории и приёмы пищи исчерпаны, ваш живот начинает активно намекать, что пора бы поесть...Знакомая ситуация?

Диетолог Андрей Невский на своей странице в Instagram рассказал о причинах вечернего и ночного голода и дал советы, как с ним справиться и не набрать лишнего.

Причины вечернего "жора":

Вы несбалансированно питались в течение дня

Вы думаете о балансе БЖУ в течение дня или хватаете что под руку попадётся? Позаботьтесь о себе заранее. Наверняка в обеденный перерыв вы ходите в одни и те же кафе, столовые, рестораны. Можно сфотографировать меню и составить свой сбалансированный обед в разных вариациях. Идеально брать еду из дома — так вы точно будете уверены в калорийности, составе и качестве блюда.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вы слишком давно ели в последний раз

Если вы ужинаете в 18-19 часов, а ложитесь спать в полночь, то неудивительно, что хотите перед сном съесть слона. Последний приём пищи должен быть за 1-2 часа до отхода в царство Морфея. Поиграйте с временем ужина или запланируйте перекус перед сном. Если он будет в рамках дефицита — то на похудении не скажется. А как сладко спится на сытый желудок.

⠀

Вам не хватает позитивных эмоций

Если в течение дня грустили, расстраивались и снова грустили, то желание компенсировать это состояние едой в конце дня вполне объяснимо. Тут всё сложнее. Заедание эмоций — это психологическая проблема, с которой лучше пойти к специалисту. Самостоятельно мы можем только последить за своим состоянием и связью эмоций с вечерним жором. Или просто отвлечься чем-то другим, кроме еды. Хотя, конечно, это не так «просто».



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀



Вам не хватает сна

⠀

О связи сна и переедания я писал отдельный пост. Но если вкратце: от недосыпа сокращается количество ГПП1 (глюкагоноподобного пептида-1) — гормона, подавляющего аппетит. И аппетит возрастает.

⠀

Вы слишком резко сократили количество калорий

⠀

Тут всё очевидно: организм в шоке и требует топлива. Никогда не впадайте в крайность, иначе крайность аукнется не только вечерним жором.

⠀

Что делать:

Планируйте свой рацион.

Не голодайте.

Высыпайтесь и радуйтесь жизни.

⠀И никаких срывов и жоров не будет.