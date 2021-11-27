Правильное решение: нутрициолог раскрыла правду о молоке и предостерегла от ошибок

Споры вокруг целесообразности употреления в пищу взорослому человеку молочных продуктов не утихают. Все больше людей переходят на безлактозные продукты, но есть ли в этом смысл? Как определить непереносимость молочных углеводов и белков?

Есть стакана молока, в нем живут: вода, молочный сахар (лактоза), молочные белки (казеин и сывороточный белок) и жиры.

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Дано: человек пьет молоко/ест йогурт/сыр и ему некомфортно. Возникает вздутие, диарея: метеоризм, могут усиливаться высыпания на коже лица.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Причины могут быть разные:

плохо усваивается лактоза (молочный сахар)

возникает чувствительность к белку молока (казеину)

С первой причиной все проще. Если у вас не усваивается лактоза - значит в организме не хватает фермента лактазы. Вы или сокращаете количество молочных продуктов, или переходите на безлактозные продукты (туда добавляют фермент лактазу). Или едите дальше все молочное, но пьете ферменты. Ваша жизнь не становится хуже или более ограниченной.

А вот с молочным белком сложнее. В коровьем молоке есть казеин А1. И некоторые люди чувствительны к нему. Как это работает.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы пьете капучино и А1 казеин молока превращается в пептид бета-казоморфин 7. Этот шалунишка может давать такие же симптомы, как непереносимость лактозы. Но безлактозная продукция вас не спасает.

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Почему? Потому что лактоза - это сахар, а казеин - это белок. Фермент лактаза в составе молока работает с молочным сахаром, а вот с белком она сделать ничего не может.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать? В продуктах из козьего, овечьего, буйволиного молока есть другой типа казеина - А2. Также есть виды коров с другим генетическим профилем, которые дают такое молоко. Обычное молоко состоит наполовину из А1 и А2 казеина.

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Есть небольшое исследование 2016 года в Nutrition Journal: 45 добровольцев течение 14 дней пили или молоко А2, или обычное (А1+А2)

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В группе, которая пила обычное молоко, результаты были хуже: увеличилось время прохождения пищи по ЖКТ, усилились процессы воспаления.

Иллюстративное фото (instagram.com/sofi_rozhko)