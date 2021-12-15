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Праздничные салаты без вреда фигуре: рецепт вкусного домашнего майонеза

Автор: Марина Настевич

Совсем скоро новогодние праздники - а это значит, что без майонезных салатиков точно не обойдется. Можно ли сделать их полезными, но так, чтобы вкус остался прежним? Конечно! Можно сделать даже еще вкуснее.

Диетолог Наталья Макиенко поделилась в Instagram рецептом вкуснейшего и полезного домашнего майонеза.

На 3−4 порции нам понадобится:

  • яйцо - 1 шт
  • горчица - 1 ст.л.
  • нерафинированное оливковое масло - 40-50 мл
  • лимонный сок - 1 ч.л.
  • яблочный уксус - 1 ч.л.
  • каперсы - 1 ст.л.
  • соль, перец по вкусу


Готовим:

1.Отвариваем яйцо до готовности. Остужаем, чистим и разминаем вилкой в пюре.

2. Добавляем к яйцу лимонный сок, масло, уксус, горчицу и каперсы — взбиваем до однородной консистенции (лучше блендером).

3. Добавляем соль и перец, перемешиваем — готово.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Домашний майонез — это просто, быстро и полезно. Он сделает ваши блюда на праздничном столе ещё вкуснее, но при этом вам не придётся ограничивать себя и отказываться от любимых салатов.

Ранее диетолог назвала диетические продукты, от которых вес только растет.

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