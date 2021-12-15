RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Святкові салати без шкоди фігурі: рецепт смачного домашнього майонезу

Автор: Марина Настевич

Зовсім скоро новорічні свята - а це означає, що без майонезних салатиків точно не обійдеться. Чи можна зробити їх корисними, але так, щоб смак залишився колишнім? Звичайно! Можна зробити навіть ще смачніше.

Дієтолог Наталія Макієнко поділилася в Instagram рецептом дуже смачного і корисного домашнього майонезу.

На 3-4 порції нам знадобиться:

  • яйце - 1 шт
  • гірчиця - 1 ст. л.
  • нерафінована оливкова олія - 40-50 мл
  • лимонний сік - 1 ч. л.
  • яблучний оцет - 1 ч. л.
  • каперси - 1 ст. л.
  • сіль, перець за смаком


Готувати:

1.Відварюємо яйце до готовності. Охолоджуємо, чистимо і розминаємо виделкою в пюре.

2. Додаємо до яйця лимонний сік, масло, оцет, гірчицю і каперси - збиваємо до однорідної консистенції (краще блендером).

3. Додаємо сіль і перець, перемішуємо - готово.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Домашній майонез - це просто, швидко і корисно. Він зробить ваші страви на святковому столі ще смачніше, але при цьому вам не доведеться обмежувати себе і відмовлятися від улюблених салатів.

Раніше дієтолог назвала дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняПоради дієтолога