Предотвратить и обезвредить: как с помощью питания справится с воспалением в организме

Воспаление в организме может быть как полезным и помочь справиться с инфекцией и травмой, так и вредным, когда это уже хронический процесс, связанный с образом жизни, питанием, стрессами, недосыпом. Со временем хроника перерастает в серьезные заболевания.
Какие же продукты повышают уровень воспаления в организме, а какие наоборот – понижают? На этот вопрос ответила в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.
Если вы иногда будете позволять себе продукты из списка провокаторов воспаления, то это не критично, но когда ваш рацион в основном состоит из таких продуктов - это уже проблема.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что относим к продуктам, повышающим уровень воспаления:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Это часть продуктов, которые влияют на наш организм, когда мы ими злоупотребляем.
А вот список продуктов, которые помогают нам:
1. Ягоды — содержат антиоксиданты антоцианы. Эти соединения обладают противовоспалительным действием.
2. Жирная рыба — организм метаболизирует жирные кислоты EPA и DHA в соединения, называемые резолвинами и протектинами, которые обладают противовоспалительным действием.
3. Брокколи
4. Авокадо
5. Виноград
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
6. Зеленый чай
7. Куркума — содержит куркумин, а это мощное противовоспалительное соединение
8. Оливковое масло холодного отжима
9. Темный шоколад и какао
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