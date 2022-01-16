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Предотвратить и обезвредить: как с помощью питания справится с воспалением в организме

Автор: Ольвия Агаркова

Воспаление в организме может быть как полезным и помочь справиться с инфекцией и травмой, так и вредным, когда это уже хронический процесс, связанный с образом жизни, питанием, стрессами, недосыпом. Со временем хроника перерастает в серьезные заболевания.

Какие же продукты повышают уровень воспаления в организме, а какие наоборот – понижают? На этот вопрос ответила в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.

Если вы иногда будете позволять себе продукты из списка провокаторов воспаления, то это не критично, но когда ваш рацион в основном состоит из таких продуктов - это уже проблема.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что относим к продуктам, повышающим уровень воспаления:

  • Обработанные продукты: картофельные чипсы, фаст-фуд, сухарики
  • Рафинированные углеводы: белый хлеб, белый рис, крекеры и печенье, конфеты, шоколад
  • Жареные продукты: картофель фри, нагетсы
  • Сахаросодержащие напитки: газированные напитки, сладкий чай, энергетики и спортивные напитки
  • Обработанное мясо: бекон, ветчина и хот-доги
  • Трансжиры: кондитерский жир и маргарин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Это часть продуктов, которые влияют на наш организм, когда мы ими злоупотребляем.

А вот список продуктов, которые помогают нам:

1. Ягоды — содержат антиоксиданты антоцианы. Эти соединения обладают противовоспалительным действием.
2. Жирная рыба — организм метаболизирует жирные кислоты EPA и DHA в соединения, называемые резолвинами и протектинами, которые обладают противовоспалительным действием.
3. Брокколи
4. Авокадо
5. Виноград

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6. Зеленый чай
7. Куркума — содержит куркумин, а это мощное противовоспалительное соединение
8. Оливковое масло холодного отжима
9. Темный шоколад и какао

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая раскрыла всю правду о разных видах соли.

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