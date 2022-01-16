RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Запобігти і знешкодити: як за допомогою харчування впоратися із запаленням в організмі

Автор: Ольвія Агаркова

Запалення в організмі може бути як корисним і допомогти впоратися з інфекцією і травмою, так і шкідливим, коли це вже хронічний процес, пов'язаний зі способом життя, харчуванням, стресами, недосипом. Згодом хроніка переростає в серйозні захворювання.

Які ж продукти підвищують рівень запалення в організмі, а які навпаки – знижують? На це питання відповіла в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.

Якщо ви іноді будете дозволяти собі продукти зі списку провокаторів запалення, то це не критично, але коли ваш раціон в основному складається з таких продуктів - це вже проблема.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що відносимо до продуктів, що підвищують рівень запалення:

  • Оброблені продукти: картопляні чіпси, фаст-фуд, сухарики
  • Рафіновані вуглеводи: білий хліб, білий рис, крекери і печиво, цукерки, шоколад
  • Смажені продукти: картопля фрі, нагетси
  • Цукровмісні напої: газовані напої, солодкий чай, енергетики та спортивні напої
  • Оброблене м'ясо: бекон, шинка і хот-доги
  • Трансжири: кондитерський жир і маргарин

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це частина продуктів, які впливають на наш організм, коли ми ними зловживаємо.

А ось список продуктів, які допомагають нам:

1. Ягоди - містять антиоксиданти антоціани. Ці сполуки мають протизапальну дію.
2. Жирна риба - організм метаболізує жирні кислоти EPA і DHA в сполуки, що мають назву резолвини і протектини - ось вони мають протизапальну дію.
3. Броколі
4. Авокадо
5. Виноград

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6. Зелений чай
7. Куркума - містить куркумін, а це потужна протизапальна сполука
8. Оливкова олія холодного віджиму
9. Темний шоколад і какао

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розкрила всю правду про різні види солі.

Читайте LITE в Google News
дієтологЗдорова їжаПоради нутриціолога