Эти признаки укажут на анемию у ребенка: врач назвала, когда срочно нужна помощь

И среди всех анемий самая частая причина – нехватка железа. Почему же возникает железодефицитная анемия анемия у детей и мам?

Самые частые причины нехватки железа

Неправильное питание (несочетаемость продуктов или недостаток в питании железосодержащих продуктов),

кровопотери (трещины прямой кишки при запорах, геморрой, кровотечение из язвы желудка),

сниженная кислотность желудка (нарушение расщепления белков, необходимых для образования гемоглобина),

заболевания кишечника, при которых нарушается всасываемость железа (глютеновая энтеропатия),

паразиты, СИБР, СИГР,

эндокринные заболевания,

болезни печени.

У мам чаще всего к этим причинам добавляются состояния, при которых повышается потребность в железе:

беременность, кормление грудью.

Здоровый ребенок (фото: pexels.com)

Железодефицитная анемия возникает в том случае, если недостаток железа такой сильный, что вызывает снижение гемоглобина и ферритина. И это очень опасное состояние, которое ведет к резкому снижению иммунитета и активности.

Признаки железодефицита

Бледность,

сухая кожа,

трещины в уголках рта,

ломкие волосы и ногти,

повышенная утомляемость и сонливость,

головные боли и головокружение,

обмороки,

тахикардия (частое сердцебиение),

частые простудные заболевания,

проблемы с ЖКТ (например, нарушения образования желчи).

Суточная потребность в железе у мужчин составляет 10 мг, у женщин – 15 мг (20–25 мг для беременных и кормящих), а для детей – 5–15 мг, в зависимости от возраста.

Из пищи усваивается не более 10–15% железа, которое содержится в продуктах.

Как лечить анемию

Специалист отметила, что все люди делятся на два лагеря в том случае, если у них выявлена анемия.

Первые сразу начинают принимать железо, зачастую даже не сделав необходимых анализов и не выявив причину анемии.

Вторые машут рукой и пытаются восполнить недостаток железа продуктами, зачастую только ухудшая состояние.

И то, и другое – неправильно. Чтобы предупредить или выявить серьезные заболевания, при подозрении на анемию сразу обратитесь к врачу.