Эти признаки укажут на анемию у ребенка: врач назвала, когда срочно нужна помощь

Более половины детей, которых приводят на консультации к педиатру, имеют нехватку железа в разной степени. И их мамы тоже.
Об этом в своем блоге о здоровом образе жизни в Instagram рассказала педиатр, нутрициолог и натуропат Оксана Эльхисси.
И среди всех анемий самая частая причина – нехватка железа. Почему же возникает железодефицитная анемия анемия у детей и мам?
У мам чаще всего к этим причинам добавляются состояния, при которых повышается потребность в железе:
Железодефицитная анемия возникает в том случае, если недостаток железа такой сильный, что вызывает снижение гемоглобина и ферритина. И это очень опасное состояние, которое ведет к резкому снижению иммунитета и активности.
Суточная потребность в железе у мужчин составляет 10 мг, у женщин – 15 мг (20–25 мг для беременных и кормящих), а для детей – 5–15 мг, в зависимости от возраста.
Из пищи усваивается не более 10–15% железа, которое содержится в продуктах.
Специалист отметила, что все люди делятся на два лагеря в том случае, если у них выявлена анемия.
Первые сразу начинают принимать железо, зачастую даже не сделав необходимых анализов и не выявив причину анемии.
Вторые машут рукой и пытаются восполнить недостаток железа продуктами, зачастую только ухудшая состояние.
И то, и другое – неправильно. Чтобы предупредить или выявить серьезные заболевания, при подозрении на анемию сразу обратитесь к врачу.
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