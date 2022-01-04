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Эти признаки укажут на анемию у ребенка: врач назвала, когда срочно нужна помощь

Автор: Татьяна Турчаникова

Более половины детей, которых приводят на консультации к педиатру, имеют нехватку железа в разной степени. И их мамы тоже.

Об этом в своем блоге о здоровом образе жизни в Instagram рассказала педиатр, нутрициолог и натуропат Оксана Эльхисси.

И среди всех анемий самая частая причина – нехватка железа. Почему же возникает железодефицитная анемия анемия у детей и мам?

Самые частые причины нехватки железа

  • Неправильное питание (несочетаемость продуктов или недостаток в питании железосодержащих продуктов),
  • кровопотери (трещины прямой кишки при запорах, геморрой, кровотечение из язвы желудка),
  • сниженная кислотность желудка (нарушение расщепления белков, необходимых для образования гемоглобина),
  • заболевания кишечника, при которых нарушается всасываемость железа (глютеновая энтеропатия),
  • паразиты, СИБР, СИГР,
  • эндокринные заболевания,
  • болезни печени.

У мам чаще всего к этим причинам добавляются состояния, при которых повышается потребность в железе:

  1. беременность,
  2. кормление грудью.

Здоровый ребенок (фото: pexels.com)

Железодефицитная анемия возникает в том случае, если недостаток железа такой сильный, что вызывает снижение гемоглобина и ферритина. И это очень опасное состояние, которое ведет к резкому снижению иммунитета и активности.

Признаки железодефицита

  • Бледность,
  • сухая кожа,
  • трещины в уголках рта,
  • ломкие волосы и ногти,
  • повышенная утомляемость и сонливость,
  • головные боли и головокружение,
  • обмороки,
  • тахикардия (частое сердцебиение),
  • частые простудные заболевания,
  • проблемы с ЖКТ (например, нарушения образования желчи).

Суточная потребность в железе у мужчин составляет 10 мг, у женщин – 15 мг (20–25 мг для беременных и кормящих), а для детей – 5–15 мг, в зависимости от возраста.

Из пищи усваивается не более 10–15% железа, которое содержится в продуктах.

Как лечить анемию

Специалист отметила, что все люди делятся на два лагеря в том случае, если у них выявлена анемия.

Первые сразу начинают принимать железо, зачастую даже не сделав необходимых анализов и не выявив причину анемии.

Вторые машут рукой и пытаются восполнить недостаток железа продуктами, зачастую только ухудшая состояние.

И то, и другое – неправильно. Чтобы предупредить или выявить серьезные заболевания, при подозрении на анемию сразу обратитесь к врачу.

Раньше нутрициолог назвала незаменимое средство, которое поможет от вирусов.

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