Ці ознаки вкажуть на анемію у дитини: лікар назвала, коли терміново потрібна допомога

Більше половини дітей, яких приводять на консультації до педіатра, мають нестачу заліза в різному ступені. І їх мами теж.
Про це у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла педіатр, нутриціолог і натуропат Оксана Ельхіссі.
І серед усіх анемій найчастіша причина – нестача заліза. Чому ж виникає залізодефіцитна анемія анемія у дітей і мам?
У мам найчастіше до цих причин додаються стани, при яких підвищується потреба в залозі:
Залізодефіцитна анемія виникає в тому випадку, якщо недолік заліза такий сильний, що викликає зниження гемоглобіну і феритину. І це дуже небезпечний стан, який веде до різкого зниження імунітету і активності.
Добова потреба в залозі у чоловіків становить 10 мг, у жінок – 15 мг (20-25 мг для вагітних і годуючих), а для дітей – 5-15 мг, в залежності від віку.
З їжі засвоюється не більше 10-15 % заліза, яке міститься в продуктах.
Фахівець зазначила, що всі люди діляться на два табори в тому випадку, якщо у них виявлена анемія.
Перші відразу починають приймати залізо, часто навіть не зробивши необхідних аналізів і не виявивши причину анемії.
Другі махають рукою і намагаються заповнити недолік заліза продуктами, часто тільки погіршуючи стан.
І те, і інше – неправильно. Щоб попередити або виявити серйозні захворювання, при підозрі на анемію відразу зверніться до лікаря.
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