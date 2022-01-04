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Ці ознаки вкажуть на анемію у дитини: лікар назвала, коли терміново потрібна допомога

Автор: Тетяна Турчанікова

Більше половини дітей, яких приводять на консультації до педіатра, мають нестачу заліза в різному ступені. І їх мами теж.

Про це у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла педіатр, нутриціолог і натуропат Оксана Ельхіссі.

І серед усіх анемій найчастіша причина – нестача заліза. Чому ж виникає залізодефіцитна анемія анемія у дітей і мам?

Найчастіші причини нестачі заліза

  • Неправильне харчування (непоєднуваність продуктів або недолік в харчуванні залізовмісних продуктів),
  • крововтрати (тріщини прямої кишки при запорах, геморой, кровотеча через виразки шлунка),
  • знижена кислотність шлунка (порушення розщеплення білків, необхідних для утворення гемоглобіну),
  • захворювання кишечника, при яких порушується всмоктуваність заліза (глютенова ентеропатія),
  • паразити, СИБР, СИГР,
  • ендокринні захворювання,
  • хвороби печінки.

У мам найчастіше до цих причин додаються стани, при яких підвищується потреба в залозі:

  1. вагітність,
  2. годування груддю.

Здорова дитина (фото: pexels.com)

Залізодефіцитна анемія виникає в тому випадку, якщо недолік заліза такий сильний, що викликає зниження гемоглобіну і феритину. І це дуже небезпечний стан, який веде до різкого зниження імунітету і активності.

Ознаки залізодефіциту

  • Блідість,
  • суха шкіра,
  • тріщини в куточках рота,
  • ламке волосся і нігті,
  • підвищена стомлюваність і сонливість,
  • головні болі і запаморочення,
  • обмороки,
  • тахікардія (часте серцебиття),
  • часті простудні захворювання,
  • проблеми зі шлунково-кишковим трактуом (наприклад, порушення утворення жовчі).

Добова потреба в залозі у чоловіків становить 10 мг, у жінок – 15 мг (20-25 мг для вагітних і годуючих), а для дітей – 5-15 мг, в залежності від віку.

З їжі засвоюється не більше 10-15 % заліза, яке міститься в продуктах.

Як лікувати анемію

Фахівець зазначила, що всі люди діляться на два табори в тому випадку, якщо у них виявлена анемія.

Перші відразу починають приймати залізо, часто навіть не зробивши необхідних аналізів і не виявивши причину анемії.

Другі махають рукою і намагаються заповнити недолік заліза продуктами, часто тільки погіршуючи стан.

І те, і інше – неправильно. Щоб попередити або виявити серйозні захворювання, при підозрі на анемію відразу зверніться до лікаря.

Раніше нутриціолог назвала незамінне засіб, який допоможе від вірусів.

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