ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Если есть проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, какой элемент нужно проверить

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 09:01
Если есть проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, какой элемент нужно проверить Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Медь. Мало, кто говорит о ней! А зря! Медь - это крайне необходимый для нормальной работы организма микроэлемент.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, в каких продуктах содержится медь и что в организме сигнализирует о том, что нужно сдать анализ на медь.

Меди много в:

  • тушеной говяжьей печени
  • какао-порошке
  • в орехах
  • лисичках
  • говядине
  • лососе
  • гречихе
  • свекле
  • авокадо
  • морепродуктах

Медь из печени транспортируется в ткани церулоплазмином (также важно сдавать вместе с медью). Входит в состав более 30 ферментов.

Если меди будет недостаточно, то это приведет к проблемам:

  1. Всасывания железа
  2. С состоянием соединительной ткани
  3. Со щитовидной железой
  4. Сердечно-сосудистой системы
  5. Усиление предрасположенности к бронхиальной астме, аллергодерматозам
  6. Приводит к депигментации кожи

Если есть проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, какой элемент нужно проверитьМеди много в морепродуктах (фото: exels.com)

Повышенное содержание меди может быть при:

  • Заболеваниях печени
  • Эпилепсии
  • Шизофрении
  • При частом посещении бассейна
  • При болезни Вильсона-Коновалова

Церулоплазмин - это белок, который способен связывать медь, если есть его дефицит, не будет нормального уровня железа. Он влияет на действие гистамина, а, значит, важен, при работе с аллергиями.

Показания к исследованию:

  1. диагностирование проблем с печенью
  2. необходимость установления точной причины поражений ЦНС
  3. диагностирование наследственных патологий (если характерно нарушение обмена микроэлементов)

Если есть проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, какой элемент нужно проверить

Здоровье напрямую связано с питанием (фото: exels.com)

Рекомендуется сделать анализ крови на церулоплазмин, если:

  1. излишняя желтушность кожи, тремор, анемия
  2. нарушение мышечного тонуса, тошнота
  3. болевые ощущения в животе
  4. подозрение на недостаток меди

Высокий уровень церулоплазмина возникает: при воспалениях, при аутоиммунных заболеваниях, при инфекционных заболеваниях во время беременности, под действием сильного стресса.

Но нужно обязательно знать соотношение цинка и меди, чтобы рассчитать оптимальные дозы! Высокий уровень церулоплазмина в крови нуждается в компенсации цинка.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.

Раньше диетолог рассказала, как не допустить ожирения у ребенка.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Без снега, но с лютым морозом: синоптик дала прогноз на Новый год
Без снега, но с лютым морозом: синоптик дала прогноз на Новый год