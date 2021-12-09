Если есть проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, какой элемент нужно проверить
Медь. Мало, кто говорит о ней! А зря! Медь - это крайне необходимый для нормальной работы организма микроэлемент.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, в каких продуктах содержится медь и что в организме сигнализирует о том, что нужно сдать анализ на медь.
Меди много в:
- тушеной говяжьей печени
- какао-порошке
- в орехах
- лисичках
- говядине
- лососе
- гречихе
- свекле
- авокадо
- морепродуктах
Медь из печени транспортируется в ткани церулоплазмином (также важно сдавать вместе с медью). Входит в состав более 30 ферментов.
Если меди будет недостаточно, то это приведет к проблемам:
- Всасывания железа
- С состоянием соединительной ткани
- Со щитовидной железой
- Сердечно-сосудистой системы
- Усиление предрасположенности к бронхиальной астме, аллергодерматозам
- Приводит к депигментации кожи
Меди много в морепродуктах (фото: exels.com)
Повышенное содержание меди может быть при:
- Заболеваниях печени
- Эпилепсии
- Шизофрении
- При частом посещении бассейна
- При болезни Вильсона-Коновалова
Церулоплазмин - это белок, который способен связывать медь, если есть его дефицит, не будет нормального уровня железа. Он влияет на действие гистамина, а, значит, важен, при работе с аллергиями.
Показания к исследованию:
- диагностирование проблем с печенью
- необходимость установления точной причины поражений ЦНС
- диагностирование наследственных патологий (если характерно нарушение обмена микроэлементов)
Здоровье напрямую связано с питанием (фото: exels.com)
Рекомендуется сделать анализ крови на церулоплазмин, если:
- излишняя желтушность кожи, тремор, анемия
- нарушение мышечного тонуса, тошнота
- болевые ощущения в животе
- подозрение на недостаток меди
Высокий уровень церулоплазмина возникает: при воспалениях, при аутоиммунных заболеваниях, при инфекционных заболеваниях во время беременности, под действием сильного стресса.
Но нужно обязательно знать соотношение цинка и меди, чтобы рассчитать оптимальные дозы! Высокий уровень церулоплазмина в крови нуждается в компенсации цинка.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.
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