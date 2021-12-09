Если есть проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, какой элемент нужно проверить

Медь. Мало, кто говорит о ней! А зря! Медь - это крайне необходимый для нормальной работы организма микроэлемент.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagra m рассказала, в каких продуктах содержится медь и что в организме сигнализирует о том, что нужно сдать анализ на медь.

Меди много в:

тушеной говяжьей печени

какао-порошке

в орехах

лисичках

говядине

лососе

гречихе

свекле

авокадо

морепродуктах

Медь из печени транспортируется в ткани церулоплазмином (также важно сдавать вместе с медью). Входит в состав более 30 ферментов.

Если меди будет недостаточно, то это приведет к проблемам:

Всасывания железа С состоянием соединительной ткани Со щитовидной железой Сердечно-сосудистой системы Усиление предрасположенности к бронхиальной астме, аллергодерматозам Приводит к депигментации кожи

Меди много в морепродуктах (фото: exels.com)

Повышенное содержание меди может быть при:

Заболеваниях печени

Эпилепсии

Шизофрении

При частом посещении бассейна

При болезни Вильсона-Коновалова

Церулоплазмин - это белок, который способен связывать медь, если есть его дефицит, не будет нормального уровня железа. Он влияет на действие гистамина, а, значит, важен, при работе с аллергиями.

Показания к исследованию:

диагностирование проблем с печенью необходимость установления точной причины поражений ЦНС диагностирование наследственных патологий (если характерно нарушение обмена микроэлементов)

Здоровье напрямую связано с питанием (фото: exels.com)

Рекомендуется сделать анализ крови на церулоплазмин, если:

излишняя желтушность кожи, тремор, анемия нарушение мышечного тонуса, тошнота болевые ощущения в животе подозрение на недостаток меди

Высокий уровень церулоплазмина возникает: при воспалениях, при аутоиммунных заболеваниях, при инфекционных заболеваниях во время беременности, под действием сильного стресса.

Но нужно обязательно знать соотношение цинка и меди, чтобы рассчитать оптимальные дозы! Высокий уровень церулоплазмина в крови нуждается в компенсации цинка.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.