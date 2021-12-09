Якщо є проблеми з печінкою: нутриціолог розповіла, який елемент потрібно перевірити

Мідь. Мало, хто говорить про неї! А даремно! Мідь - це вкрай необхідний для нормальної роботи організму мікроелемент.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagra m розповіла, в яких продуктах міститься мідь та що в організмі сигналізує про те, що потрібно здати аналіз на мідь.

Міді багато в:

тушкованій яловичій печінці

какао-порошку

в горіхах

лисичка

яловичині

лососі

гречці

буряці

авокадо

морепродуктах

Мідь з печінки транспортується в тканини церулоплазміном (також важливо здавати разом з міддю). Входить до складу більше 30 ферментів.

Якщо міді буде недостатньо, то це призведе до проблем:

Всмоктування заліза Зі станом сполучної тканини Зі щитовидною залозою Серцево-судинної системи Посилення схильності до бронхіальної астми, алергодерматозам Призводить до депігментації шкіри

Міді багато в морепродуктах (фото: exels.com)

Підвищений вміст міді може бути при:

Захворюваннях печінки

Епілепсії

Шизофренії

При частому відвідуванні басейну

При хворобі Вільсона-Коновалова

Церулоплазмін - це білок, який здатний зв'язувати мідь, якщо є дефіцит, не буде нормального рівня заліза. Він впливає на дію гістаміну, а, значить, важливий, при роботі з алергіями.

Показання до дослідження:

діагностування проблем з печінкою необхідність встановлення точної причини уражень ЦНС діагностування спадкових патологій (якщо характерно порушення обміну мікроелементів)

Здоров'я безпосередньо пов'язане з харчуванням (фото: exels.com)

Рекомендується зробити аналіз крові на церулоплазмін, якщо:

надмірна жовтушність шкіри, тремор, анемія порушення м'язового тонусу, нудота больові відчуття в животі підозра на недолік міді

Високий рівень церулоплазміну виникає: при запаленнях, при аутоімунних захворюваннях, при інфекційних захворюваннях під час вагітності, під дією сильного стресу.

Але потрібно обов'язково знати співвідношення цинку і міді, щоб розрахувати оптимальні дози! Високий рівень церулоплазміну в крові потребує компенсації цинку.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря.