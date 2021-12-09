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Якщо є проблеми з печінкою: нутриціолог розповіла, який елемент потрібно перевірити

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 09:01
Якщо є проблеми з печінкою: нутриціолог розповіла, який елемент потрібно перевірити Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Мідь. Мало, хто говорить про неї! А даремно! Мідь - це вкрай необхідний для нормальної роботи організму мікроелемент.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, в яких продуктах міститься мідь та що в організмі сигналізує про те, що потрібно здати аналіз на мідь.

Міді багато в:

  • тушкованій яловичій печінці
  • какао-порошку
  • в горіхах
  • лисичка
  • яловичині
  • лососі
  • гречці
  • буряці
  • авокадо
  • морепродуктах

Мідь з печінки транспортується в тканини церулоплазміном (також важливо здавати разом з міддю). Входить до складу більше 30 ферментів.

Якщо міді буде недостатньо, то це призведе до проблем:

  1. Всмоктування заліза
  2. Зі станом сполучної тканини
  3. Зі щитовидною залозою
  4. Серцево-судинної системи
  5. Посилення схильності до бронхіальної астми, алергодерматозам
  6. Призводить до депігментації шкіри

Якщо є проблеми з печінкою: нутриціолог розповіла, який елемент потрібно перевіритиМіді багато в морепродуктах (фото: exels.com)

Підвищений вміст міді може бути при:

  • Захворюваннях печінки
  • Епілепсії
  • Шизофренії
  • При частому відвідуванні басейну
  • При хворобі Вільсона-Коновалова

Церулоплазмін - це білок, який здатний зв'язувати мідь, якщо є дефіцит, не буде нормального рівня заліза. Він впливає на дію гістаміну, а, значить, важливий, при роботі з алергіями.

Показання до дослідження:

  1. діагностування проблем з печінкою
  2. необхідність встановлення точної причини уражень ЦНС
  3. діагностування спадкових патологій (якщо характерно порушення обміну мікроелементів)

Якщо є проблеми з печінкою: нутриціолог розповіла, який елемент потрібно перевірити

Здоров'я безпосередньо пов'язане з харчуванням (фото: exels.com)

Рекомендується зробити аналіз крові на церулоплазмін, якщо:

  1. надмірна жовтушність шкіри, тремор, анемія
  2. порушення м'язового тонусу, нудота
  3. больові відчуття в животі
  4. підозра на недолік міді

Високий рівень церулоплазміну виникає: при запаленнях, при аутоімунних захворюваннях, при інфекційних захворюваннях під час вагітності, під дією сильного стресу.

Але потрібно обов'язково знати співвідношення цинку і міді, щоб розрахувати оптимальні дози! Високий рівень церулоплазміну в крові потребує компенсації цинку.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря.

Раніше дієтолог розповіла, як не допустити ожиріння у дитини.

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