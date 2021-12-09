Якщо є проблеми з печінкою: нутриціолог розповіла, який елемент потрібно перевірити
Мідь. Мало, хто говорить про неї! А даремно! Мідь - це вкрай необхідний для нормальної роботи організму мікроелемент.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, в яких продуктах міститься мідь та що в організмі сигналізує про те, що потрібно здати аналіз на мідь.
Міді багато в:
- тушкованій яловичій печінці
- какао-порошку
- в горіхах
- лисичка
- яловичині
- лососі
- гречці
- буряці
- авокадо
- морепродуктах
Мідь з печінки транспортується в тканини церулоплазміном (також важливо здавати разом з міддю). Входить до складу більше 30 ферментів.
Якщо міді буде недостатньо, то це призведе до проблем:
- Всмоктування заліза
- Зі станом сполучної тканини
- Зі щитовидною залозою
- Серцево-судинної системи
- Посилення схильності до бронхіальної астми, алергодерматозам
- Призводить до депігментації шкіри
Міді багато в морепродуктах (фото: exels.com)
Підвищений вміст міді може бути при:
- Захворюваннях печінки
- Епілепсії
- Шизофренії
- При частому відвідуванні басейну
- При хворобі Вільсона-Коновалова
Церулоплазмін - це білок, який здатний зв'язувати мідь, якщо є дефіцит, не буде нормального рівня заліза. Він впливає на дію гістаміну, а, значить, важливий, при роботі з алергіями.
Показання до дослідження:
- діагностування проблем з печінкою
- необхідність встановлення точної причини уражень ЦНС
- діагностування спадкових патологій (якщо характерно порушення обміну мікроелементів)
Здоров'я безпосередньо пов'язане з харчуванням (фото: exels.com)
Рекомендується зробити аналіз крові на церулоплазмін, якщо:
- надмірна жовтушність шкіри, тремор, анемія
- порушення м'язового тонусу, нудота
- больові відчуття в животі
- підозра на недолік міді
Високий рівень церулоплазміну виникає: при запаленнях, при аутоімунних захворюваннях, при інфекційних захворюваннях під час вагітності, під дією сильного стресу.
Але потрібно обов'язково знати співвідношення цинку і міді, щоб розрахувати оптимальні дози! Високий рівень церулоплазміну в крові потребує компенсації цинку.
Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря.
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