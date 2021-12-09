Если есть проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, какой элемент нужно проверить

Медь. Мало, кто говорит о ней! А зря! Медь - это крайне необходимый для нормальной работы организма микроэлемент.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, в каких продуктах содержится медь и что в организме сигнализирует о том, что нужно сдать анализ на медь.
Меди много в:
Медь из печени транспортируется в ткани церулоплазмином (также важно сдавать вместе с медью). Входит в состав более 30 ферментов.
Если меди будет недостаточно, то это приведет к проблемам:
Повышенное содержание меди может быть при:
Церулоплазмин - это белок, который способен связывать медь, если есть его дефицит, не будет нормального уровня железа. Он влияет на действие гистамина, а, значит, важен, при работе с аллергиями.
Показания к исследованию:
Здоровье напрямую связано с питанием (фото: exels.com)
Рекомендуется сделать анализ крови на церулоплазмин, если:
Высокий уровень церулоплазмина возникает: при воспалениях, при аутоиммунных заболеваниях, при инфекционных заболеваниях во время беременности, под действием сильного стресса.
Но нужно обязательно знать соотношение цинка и меди, чтобы рассчитать оптимальные дозы! Высокий уровень церулоплазмина в крови нуждается в компенсации цинка.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.
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