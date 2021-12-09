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Если есть проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, какой элемент нужно проверить

Автор: Татьяна Турчаникова

Медь. Мало, кто говорит о ней! А зря! Медь - это крайне необходимый для нормальной работы организма микроэлемент.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, в каких продуктах содержится медь и что в организме сигнализирует о том, что нужно сдать анализ на медь.

Меди много в:

  • тушеной говяжьей печени
  • какао-порошке
  • в орехах
  • лисичках
  • говядине
  • лососе
  • гречихе
  • свекле
  • авокадо
  • морепродуктах

Медь из печени транспортируется в ткани церулоплазмином (также важно сдавать вместе с медью). Входит в состав более 30 ферментов.

Если меди будет недостаточно, то это приведет к проблемам:

  1. Всасывания железа
  2. С состоянием соединительной ткани
  3. Со щитовидной железой
  4. Сердечно-сосудистой системы
  5. Усиление предрасположенности к бронхиальной астме, аллергодерматозам
  6. Приводит к депигментации кожи

Меди много в морепродуктах (фото: exels.com)

Повышенное содержание меди может быть при:

  • Заболеваниях печени
  • Эпилепсии
  • Шизофрении
  • При частом посещении бассейна
  • При болезни Вильсона-Коновалова

Церулоплазмин - это белок, который способен связывать медь, если есть его дефицит, не будет нормального уровня железа. Он влияет на действие гистамина, а, значит, важен, при работе с аллергиями.

Показания к исследованию:

  1. диагностирование проблем с печенью
  2. необходимость установления точной причины поражений ЦНС
  3. диагностирование наследственных патологий (если характерно нарушение обмена микроэлементов)

Здоровье напрямую связано с питанием (фото: exels.com)

Рекомендуется сделать анализ крови на церулоплазмин, если:

  1. излишняя желтушность кожи, тремор, анемия
  2. нарушение мышечного тонуса, тошнота
  3. болевые ощущения в животе
  4. подозрение на недостаток меди

Высокий уровень церулоплазмина возникает: при воспалениях, при аутоиммунных заболеваниях, при инфекционных заболеваниях во время беременности, под действием сильного стресса.

Но нужно обязательно знать соотношение цинка и меди, чтобы рассчитать оптимальные дозы! Высокий уровень церулоплазмина в крови нуждается в компенсации цинка.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.

Раньше диетолог рассказала, как не допустить ожирения у ребенка.

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