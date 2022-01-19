Проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, чем грозят фрукты, которые считаются полезной едой

Фруктов стоит опасаться? (фото: pexels.com)

"Во-первых, фрукты (и фруктоза) могут приводить к ожирению печени только если:

печень уже переполнена запасами сахара (гликогеном),

фруктов в рационе будет действительно много – причем, много на регулярной основе.

То есть если у вас случился на отдыхе фруктовый завтрак и обед, то… это не приведет здесь и сейчас к ожирению печени.

У вас проблемы с мышечной массой и лишний сахар складывать, кроме как в печени да в жировых складках на боках, – некуда. Ведь именно мышцы – отличный склад лишнего сахара", – рассказала Екатерина.

В фруктах тоже надо знать меру (фото: pexels.com)

"Во-вторых, отстаньте уже от несчастного инсулина! Если он не будет расти, то это уже диабет.

Инсулин – гормон, который вырабатывается в ответ на поступление глюкозы в кровь (из печени!). Мало кто знает о том, что перед поступлением в кровь глюкоза и фруктоза сначала идут на переработку в печень, и именно она выбрасывает сахара в кровь.⠀

Именно инсулин говорит печени "Стоп! – нам хватит. Всех накормили (клетки), все сыты, поэтому стоп".

То есть, если инсулин не растет, то дела плохи!", – добавила нутрициолог.

Всего понемногу (фото: pexels.com)

"Другой вопрос, если печень уже и так заполнена до предела, то она… не слушает сигналы инсулина и говорит ему что-то типа: "Прости, друг! Но не могу! Сама полна до краев, поэтому забирайте-ка вы все эти излишки и сами разбирайтесь – куда их отправлять, в клетки, в жиры или в мышцы" – добавила Екатерина.

Так что не надо ни бояться фруктов, ни роста инсулина.

Так фрукты – можно? А сколько?⠀

Разумной нормой нутрициолог считает 2 фрукта, размером с яблоко, в день. Нутрициолог добавила, что количество фруктов можно увеличить до 3-4 в день при условии, что: