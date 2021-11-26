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Продукты для поддержки иммунитета: нутрициолог рассказала, что должно быть на столе в ноябре

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Пятница 26 ноября 2021 18:01
Продукты для поддержки иммунитета: нутрициолог рассказала, что должно быть на столе в ноябре Что есть в ноябре для поддержки иммунитета (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Уже ни для кого не секрет, что все процессы в нашем организме подчинены ритмам: часовым, суточным, сезонным. Понимание взаимосвязи природных изменений и наших на них реакций поможет научиться видеть потребности организма и заботиться о своем здоровье.

Одна из самых доступных профилактик поддержания здоровья, укрепления иммунитета, - питание по сезону, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

Продукты для поддержки иммунитета: нутрициолог рассказала, что должно быть на столе в ноябреНутрициолог Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Что следует включать в меню в ноябре

  • Сварите тыквенный суп,
  • сделайте чипсы из кейла,
  • или простой салат из репы, моркови и капусты с добавлением любимого масла,
  • испеките яблочные оладьи,
  • проверните в мясорубке фейхоа с медом,
  • запеките пастернак и брюкву с прованскими травами,
  • сделайте компот из калины и рябины,
  • а на десерт съешьте гранат или хурму.

Такое питание наполняет, исцеляет и поддерживает организм. Здоровье прямо пропорционально тому, что мы едим. Эти дары природы охраняют от негативных внешних воздействий и сохраняют запас жизненных сил, насыщают нужными витаминами и поддерживают биоритмы.

Продукты для поддержки иммунитета: нутрициолог рассказала, что должно быть на столе в ноябреТыквенный суп (фото: pexels.com)

Самые полезные продукты ноября

  1. Тыква,
  2. кейл,
  3. репа,
  4. хрен,
  5. батат,
  6. брюква,
  7. морковь,
  8. капуста,
  9. фейхоа,
  10. пастернак,
  11. топинамбур,
  12. корень петрушки,
  13. брюссельская капуста,
  14. яблоки,
  15. гранат,
  16. хурма,
  17. калина,
  18. рябина.

Раньше нутрициолог рассказала, как укрепить иммунитет зимой.

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