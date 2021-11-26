Продукты для поддержки иммунитета: нутрициолог рассказала, что должно быть на столе в ноябре
Уже ни для кого не секрет, что все процессы в нашем организме подчинены ритмам: часовым, суточным, сезонным. Понимание взаимосвязи природных изменений и наших на них реакций поможет научиться видеть потребности организма и заботиться о своем здоровье.
Одна из самых доступных профилактик поддержания здоровья, укрепления иммунитета, - питание по сезону, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Что следует включать в меню в ноябре
- Сварите тыквенный суп,
- сделайте чипсы из кейла,
- или простой салат из репы, моркови и капусты с добавлением любимого масла,
- испеките яблочные оладьи,
- проверните в мясорубке фейхоа с медом,
- запеките пастернак и брюкву с прованскими травами,
- сделайте компот из калины и рябины,
- а на десерт съешьте гранат или хурму.
Такое питание наполняет, исцеляет и поддерживает организм. Здоровье прямо пропорционально тому, что мы едим. Эти дары природы охраняют от негативных внешних воздействий и сохраняют запас жизненных сил, насыщают нужными витаминами и поддерживают биоритмы.
Тыквенный суп (фото: pexels.com)
Самые полезные продукты ноября
- Тыква,
- кейл,
- репа,
- хрен,
- батат,
- брюква,
- морковь,
- капуста,
- фейхоа,
- пастернак,
- топинамбур,
- корень петрушки,
- брюссельская капуста,
- яблоки,
- гранат,
- хурма,
- калина,
- рябина.
Раньше нутрициолог рассказала, как укрепить иммунитет зимой.