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Продукти для підтримки імунітету: нутриціолог розповіла, що має бути на столі в листопаді

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П'ятниця 26 листопада 2021 18:01
Продукти для підтримки імунітету: нутриціолог розповіла, що має бути на столі в листопаді Що їсти в листопаді для підтримки імунітету (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Вже ні для кого не секрет, що всі процеси в нашому організмі підпорядковані ритмам: годинним, добовим, сезонним. Розуміння взаємозв'язку природних змін і наших на них реакцій допоможе навчитися бачити потреби організму і піклуватися про своє здоров'я.

Одна з найдоступніших профілактик підтримки здоров'я, зміцнення імунітету, - харчування по сезону, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.

Продукти для підтримки імунітету: нутриціолог розповіла, що має бути на столі в листопадіНутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Що слід включати в меню в листопаді

  • Зваріть гарбузовий суп,
  • зробіть чіпси з кейла,
  • або простий салат з ріпи, моркви і капусти з додаванням улюбленого масла,
  • спечіть яблучні оладки,
  • проверніть в м'ясорубці фейхоа з медом,
  • запечіть пастернак і брукву з прованськими травами,
  • зробіть компот з калини і горобини,
  • а на десерт з'їжте гранат або хурму.

Таке харчування наповнює, зцілює і підтримує організм. Здоров'я прямо пропорційно тому, що ми їмо. Ці дари природи охороняють від негативних зовнішніх впливів і зберігають запас життєвих сил, насичують потрібними вітамінами і підтримують біоритми.

Продукти для підтримки імунітету: нутриціолог розповіла, що має бути на столі в листопадіГарбузовий суп (фото: pexels.com)

Найкорисніші продукти листопада

  1. Гарбуз,
  2. кейл,
  3. ріпа,
  4. хрін,
  5. батат,
  6. бруква,
  7. морква,
  8. капуста,
  9. фейхоа,
  10. пастернак,
  11. топінамбур,
  12. корінь петрушки,
  13. брюссельська капуста,
  14. яблуко,
  15. гранат,
  16. хурма,
  17. калина,
  18. горобина.

Раніше нутриціолог розповіла, як зміцнити імунітет взимку.

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