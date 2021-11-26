Продукти для підтримки імунітету: нутриціолог розповіла, що має бути на столі в листопаді
Вже ні для кого не секрет, що всі процеси в нашому організмі підпорядковані ритмам: годинним, добовим, сезонним. Розуміння взаємозв'язку природних змін і наших на них реакцій допоможе навчитися бачити потреби організму і піклуватися про своє здоров'я.
Одна з найдоступніших профілактик підтримки здоров'я, зміцнення імунітету, - харчування по сезону, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Що слід включати в меню в листопаді
- Зваріть гарбузовий суп,
- зробіть чіпси з кейла,
- або простий салат з ріпи, моркви і капусти з додаванням улюбленого масла,
- спечіть яблучні оладки,
- проверніть в м'ясорубці фейхоа з медом,
- запечіть пастернак і брукву з прованськими травами,
- зробіть компот з калини і горобини,
- а на десерт з'їжте гранат або хурму.
Таке харчування наповнює, зцілює і підтримує організм. Здоров'я прямо пропорційно тому, що ми їмо. Ці дари природи охороняють від негативних зовнішніх впливів і зберігають запас життєвих сил, насичують потрібними вітамінами і підтримують біоритми.
Гарбузовий суп (фото: pexels.com)
Найкорисніші продукти листопада
- Гарбуз,
- кейл,
- ріпа,
- хрін,
- батат,
- бруква,
- морква,
- капуста,
- фейхоа,
- пастернак,
- топінамбур,
- корінь петрушки,
- брюссельська капуста,
- яблуко,
- гранат,
- хурма,
- калина,
- горобина.
Раніше нутриціолог розповіла, як зміцнити імунітет взимку.