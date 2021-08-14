Не пропускать завтрак и избавиться от аллергенов: диетолог научила лечить мигрень питанием

О том, что на мигрень может влиять питание, не многие знают. Поэтому и лечение должно быть направлено, в первую очередь, на устранение факторов, провоцирующих болезнь. А у большинства людей вся терапия сводится только к купированию приступов

Диетолог Ольга Безуглая в Instagram рассказала, как питаться для профилактики и лечения мигрени.

На первый взгляд и не подумаешь, что неправильное питание и головные боли могут быть связаны между собой!



Но как уже стало известно, режим питания и продукты являются далеко не последними факторами, влияющим на возникновение приступов!



Диета при мигрени должна основываться на соблюдении таких правил: необходимо, в первую очередь, наладить модель питания:

обязательно от трех до пяти приемов пищи в день!

также по данным ряда исследований отмечено повышение количества мигреней у тех, кто пропускает завтрак!

не допускать голодания! (исследования в Иране показало, что в течении месяца Рамадан наблюдалось увеличение среднего количества приступов головных болей у людей страдающих мигренью...);

не допускать также переедания!

необходимо следить за реакцией организма на каждый продук (воздействие пищи на головные боли у каждого человека разное);

обращаем внимание на пищевые аллергены (исследования показали, что пищевые аллергены такие как рыба, яичный белок, яичные желтки, орехи, цитрусовые и клубника не связаны с приступами головной боли, однако люди с мигренью все же чаще страдают аллергией на пыльцу по сравнению с людьми, которых не беспокоит данное заболевание); Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)