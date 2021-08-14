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Не пропускать завтрак и избавиться от аллергенов: диетолог научила лечить мигрень питанием

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Суббота 14 августа 2021 08:38
Не пропускать завтрак и избавиться от аллергенов: диетолог научила лечить мигрень питанием Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

О том, что на мигрень может влиять питание, не многие знают. Поэтому и лечение должно быть направлено, в первую очередь, на устранение факторов, провоцирующих болезнь. А у большинства людей вся терапия сводится только к купированию приступов

Диетолог Ольга Безуглая в Instagram рассказала, как питаться для профилактики и лечения мигрени.

На первый взгляд и не подумаешь, что неправильное питание и головные боли могут быть связаны между собой!

Но как уже стало известно, режим питания и продукты являются далеко не последними факторами, влияющим на возникновение приступов!

Диета при мигрени должна основываться на соблюдении таких правил:

  • необходимо, в первую очередь, наладить модель питания:
  • обязательно от трех до пяти приемов пищи в день!
  • также по данным ряда исследований отмечено повышение количества мигреней у тех, кто пропускает завтрак!
  • не допускать голодания! (исследования в Иране показало, что в течении месяца Рамадан наблюдалось увеличение среднего количества приступов головных болей у людей страдающих мигренью...);
  • не допускать также переедания!
  • необходимо следить за реакцией организма на каждый продук (воздействие пищи на головные боли у каждого человека разное);
  • обращаем внимание на пищевые аллергены (исследования показали, что пищевые аллергены такие как рыба, яичный белок, яичные желтки, орехи, цитрусовые и клубника не связаны с приступами головной боли, однако люди с мигренью все же чаще страдают аллергией на пыльцу по сравнению с людьми, которых не беспокоит данное заболевание);

Не пропускать завтрак и избавиться от аллергенов: диетолог научила лечить мигрень питанием

Не пропускать завтрак и избавиться от аллергенов: диетолог научила лечить мигрень питанием

Не пропускать завтрак и избавиться от аллергенов: диетолог научила лечить мигрень питанием

Не пропускать завтрак и избавиться от аллергенов: диетолог научила лечить мигрень питанием

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко помогла собрать идеальную продуктовую корзину.

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диетолог Правильное питание
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