Проще простого: три легких шага для перехода на здоровое питания, которые осилит каждый

1.Приготовьте еду заранее на максимально длительный отрезок времени.

Что на кухне дольше всего готовится? Самое длительное обычно белковое (птица/мясо/рыбка), поэтому необходимо наготовить себе на максимальное количество дней.

Еще загвоздка может быть в овощах и их разнообразии. Можно намыть их заранее, чтобы в момент необходимости просто порезать или протушить на 3-4 дня и разложить порционно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Фрукты должны быть всегда рядом и попадаться на глаза.

Человеческая психика хитрая и человек будет больше есть того, что ему попадается на глаза, и не важно что это - сладости или фрукты.

3. Подготовьте набор блюд на завтрак, обед, ужин и варианты перекусов — которые вам нравятся и которые комфортны.

Вам не нужно писать четкий план питания на день, но понимать, чем вы можете позавтракать и пообедать, и поужинать тем, что вы любите и желательно, чтобы продукты и блюда были с хорошим составом. Это очень облегчит ситуацию.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Наличие заранее определенного набора блюд, которые нравятся, экономят время, когда приходится решать, что есть, и позволяют варьировать приемы пищи в зависимости от того, что хочется.

Это также очень удобно для покупок в продуктовом магазине, поскольку вы уже знаете, что, скорее всего, будете есть при каждом приеме пищи или хотя бы понимаете, что могли бы захотеть и какие нужны для этого продукты.

Человек приспосабливается ко всему, главное начинать и сделать это без стресса.