Простіше простого: три легких кроки для переходу на здорове харчування, які подужає кожен

1.Приготуйте їжу заздалегідь на максимально тривалий відрізок часу.

Що на кухні найдовше готується? Найтриваліше зазвичай білкове (птах/м'ясо/рибка), тому необхідно наготовити собі на максимальну кількість днів.

Ще заковика може бути в овочах і їх різноманітності. Можна намити їх заздалегідь, щоб в момент необхідності просто порізати або протушкувати на 3-4 дні і розкласти порційно.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Фрукти повинні бути завжди поруч і потрапляти на очі.

Людська психіка хитра і людина буде більше їсти того, що їй попадається на очі, і не важливо що це - солодощі або фрукти.

3. Підготуйте набір страв на сніданок, обід, вечерю і варіанти перекусів — які вам подобаються і які комфортні.

Вам не потрібно писати чіткий план харчування на день, але розуміти, чим ви можете поснідати і пообідати, і повечеряти тим, що ви любите і бажано, щоб продукти і страви були з хорошим складом. Це дуже полегшить ситуацію.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наявність заздалегідь визначеного набору страв, які подобаються, економлять час, коли доводиться вирішувати, що є, і дозволяють варіювати прийоми їжі в залежності від того, що хочеться.

Це також дуже зручно для покупок в продуктовому магазині, оскільки ви вже знаєте, що, швидше за все, будете їсти при кожному прийомі їжі або хоча б розумієте, що могли б захотіти і які потрібні для цього продукти.

Людина пристосовується до всього, головне почати і зробити це без стресу.