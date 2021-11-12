Проснулись уставшими: нутрициолог рассказала, как побороть лень и авитаминоз осенью

Бывает, что просыпаешься утром уже уставшим. Что это? Лень или авитаминоз? А может гипотиреоз ? А может, и то, и другое?⠀

Диетолог марина Сергеева считает, что проснуться утром уже уставшим - это повод задуматься о дефицитах витаминов, железодефицитной анемии или гипотиреозе.

В своем Instagram она советует не гадать, а пойти в лабораторию и сдать анализы.

Витамин D, витамины группы В, ферритин, гормоны щитовидной железы - это тот минимум, который я контролирую раз в полгода, минимум раз в год.