Все просто: диетолог рассказала, как избавиться от пищевой аллергии
Что делать, если у вас пищевая аллергия? Например, на куриное мясо. Первое, что приходит на ум и рекомендует медицина - исключить продукт, который вызвал реакцию, из рациона и воспользоваться антигистаминными препаратами.
Нутрициология смотрит на эту проблему с другой стороны, рассказала в своем Instagram нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.
Бывает ли аллергия на куриное мясо? (фото: pexels.com)
Что такое куриное мясо? Это животный белок, который, в принципе, должен легко усваивается. Поэтому его так любят спортсмены. Легко усваиваться... Понимаете, к чему клоню? Самая частая причина любой пищевой аллергии - это неусвоение. И чаще всего - именно белка.
Я не буду говорить о генетической предрасположенности, на моей практике таких случаев пока не было. По статистике - это максимум 10 процентов из 100.
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Стоит ли убирать белок из рациона? (фото: pexels.com)
Что такое аллергическая реакция? Это реакция иммунных клеток организма на чужеродный белок. Чужеродный - потому, что он не расщепился. Ответственность за этот процесс лежит на поджелудочной железе.
Вывод простой: для того, чтобы избавиться от аллергии, нужно наладить процесс пищеварения. Не нужно бороться с иммунитетом и исключать из рациона очень нужные и важные для нас животные белки. Стоит обратиться к специалисту, который поможет наладить пищеварение.
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