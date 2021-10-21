ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Все просто: диетолог рассказала, как избавиться от пищевой аллергии

Новина українською →
Четверг 21 октября 2021 11:01
Все просто: диетолог рассказала, как избавиться от пищевой аллергии Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что делать, если у вас пищевая аллергия? Например, на куриное мясо. Первое, что приходит на ум и рекомендует медицина - исключить продукт, который вызвал реакцию, из рациона и воспользоваться антигистаминными препаратами.

Нутрициология смотрит на эту проблему с другой стороны, рассказала в своем Instagram нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.

Все просто: диетолог рассказала, как избавиться от пищевой аллергииБывает ли аллергия на куриное мясо? (фото: pexels.com)

Что такое куриное мясо? Это животный белок, который, в принципе, должен легко усваивается. Поэтому его так любят спортсмены. Легко усваиваться... Понимаете, к чему клоню? Самая частая причина любой пищевой аллергии - это неусвоение. И чаще всего - именно белка.

Я не буду говорить о генетической предрасположенности, на моей практике таких случаев пока не было. По статистике - это максимум 10 процентов из 100.

Укрепляет иммунитет, борется с паразитами: нутрициолог назвала одно средство для тех, кто часто болеет

Все просто: диетолог рассказала, как избавиться от пищевой аллергииСтоит ли убирать белок из рациона? (фото: pexels.com)

Что такое аллергическая реакция? Это реакция иммунных клеток организма на чужеродный белок. Чужеродный - потому, что он не расщепился. Ответственность за этот процесс лежит на поджелудочной железе.

Вывод простой: для того, чтобы избавиться от аллергии, нужно наладить процесс пищеварения. Не нужно бороться с иммунитетом и исключать из рациона очень нужные и важные для нас животные белки. Стоит обратиться к специалисту, который поможет наладить пищеварение.

Раньше нутрициолог рассекретила рецепт зелья для роста волос на аптечных травах.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
На киевском ж/д вокзале толкучка с самого утра из-за новых правил проезда (фото и видео)
На киевском ж/д вокзале толкучка с самого утра из-за новых правил проезда (фото и видео)