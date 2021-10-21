ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Все просто: дієтолог розповіла, як позбутися від харчової алергії

Новость на русском →
Четвер 21 жовтня 2021 11:01
Все просто: дієтолог розповіла, як позбутися від харчової алергії Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що робити, якщо у вас харчова алергія? Наприклад, на куряче м'ясо. Перше, що спадає на думку і рекомендує медицина - виключити продукт, який викликав реакцію, з раціону і скористатися антигістамінними препаратами.

Нутриціологія дивиться на цю проблему з іншого боку, розповіла в своєму Instagram нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва.

Все просто: дієтолог розповіла, як позбутися від харчової алергіїЧи буває алергія на куряче м'ясо? (фото: pexels.com)

Що таке куряче м'ясо? Це тваринний білок, який, в принципі, повинен легко засвоюватися. Тому його так люблять спортсмени. Легко засвоюватися... Розумієте, до чого хилю? Найчастіша причина будь-якої харчової алергії - це незасвоєння. І найчастіше - саме білка.

Я не буду говорити про генетичну схильність, на моїй практиці таких випадків поки не було. За статистикою - це максимум 10 відсотків з 100.

Зміцнює імунітет, бореться з паразитами: нутриціолог назвала один засіб для тих, хто часто хворіє

Все просто: дієтолог розповіла, як позбутися від харчової алергіїЧи варто прибирати білок з раціону? (фото: pexels.com)

Що таке алергічна реакція? Це реакція імунних клітин організму на чужорідний білок. Чужорідний - тому, що він не розщепився. Відповідальність за цей процес лежить на підшлунковій залозі.

Висновок простий: для того, щоб позбутися від алергії, потрібно налагодити процес травлення. Не потрібно боротися з імунітетом і виключати з раціону дуже потрібні і важливі для нас тваринні білки. Варто звернутися до фахівця, що допоможет налагодити травлення.

Раніше нутриціолог розсекретила рецепт зілля для росту волосся на аптечних травах.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
На київському ж/д вокзалі товкучка з самого ранку через нові правила проїзду (фото і відео)
На київському ж/д вокзалі товкучка з самого ранку через нові правила проїзду (фото і відео)