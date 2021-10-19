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Укрепляет иммунитет, борется с паразитами: нутрициолог назвала одно средство для тех, кто часто болеет

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 19:03
Укрепляет иммунитет, борется с паразитами: нутрициолог назвала одно средство для тех, кто часто болеет Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

В период осенних простуд суперфуды, которые усиливают защитные силы организма, борятся с паразитами и способствуют восстановлению от воспалительных процессов - маст-хэв в каждой аптечке.

Нутрициолог, специалист по здоровому питанию, Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала одно простое средство, которое поможет и взрослым, и детям.

Она дала схему лечения и рекомендации по приему средства в качестве профилактики.

Укрепляет иммунитет, борется с паразитами: нутрициолог назвала одно средство для тех, кто часто болеетАктивная осень без простуд! (фото: pexels.com)

Огневка пчелиная - настоящий суперфуд для:

  • сердца и сосудов
  • профилактики инфекционных заболеваний
  • вынашивания здоровых детей
  • повышения выносливости

Огневка - это мотылек, личинки которого живут в ульях с пчелами, питаются маточным молочком, пыльцой и пергой, прополисом и медом и накапливают в своем организме биологически активные вещества продуктов пчеловодства, биофлавоноиды, антиоксиданты, ферменты и аминокислоты.

Огневка рекомендуется:

  1. часто болеющим детям и взрослым для повышения иммунитета,
  2. спортсменам и при повышенных физических нагрузках,
  3. беременным женщинам для улучшения питания и иммунной функции плаценты, кровообращения, предупреждения выкидышей,
  4. для нормализации давления и сердечного ритма при аритмии, тахикардии,
  5. при восстановлении после операций, травм и воспалительных процессов,
  6. при бронхолегочных заболеваниях - улучшает отхождение мокроты из бронхов, оказывает противовоспалительное действие,
  7. для восстановления после инсульта.

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Также огневка эффективна

  • в борьбе с паразитами и бактериями, благодаря активному ферменту церазе,
  • способствует усвоению кальция,
  • препятствует образованию спаек, швов и рубцов, постепенно растворяет жировики, кисты, гематомы,
  • помогает расщеплять и усваивать белки,
  • при наружном применении способствует регенерации тканей при порезах, фурункулах, псориазе, экземе,
  • повышает активность сперматозоидов,
  • нормализует работу нервной системы (может помочь при панических атаках, улучшить сон),
  • подавляет развитие синегнойной палочки, золотистого стафилококка, бактерии Хеликобактер пилори,
  • помогает работе митохондрий: прибавляет энергию, повышает тонус и настроение,
  • помогает выводить токсины: показана при приеме антибиотиков, химиотерапии.

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Укрепляет иммунитет, борется с паразитами: нутрициолог назвала одно средство для тех, кто часто болеет

Осень в радость, без инфекций и простуд (фото: pexels.com)

Схема приема огневки

  • Профилактика

Принимать 1 капсулу внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуется принимать курсом 30 дней.

  • При болезни

Принимать по 2 капсулы внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды.

Раньше нутрициолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельно, опасные последствия.

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