Укрепляет иммунитет, борется с паразитами: нутрициолог назвала одно средство для тех, кто часто болеет
В период осенних простуд суперфуды, которые усиливают защитные силы организма, борятся с паразитами и способствуют восстановлению от воспалительных процессов - маст-хэв в каждой аптечке.
Нутрициолог, специалист по здоровому питанию, Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала одно простое средство, которое поможет и взрослым, и детям.
Она дала схему лечения и рекомендации по приему средства в качестве профилактики.
Активная осень без простуд! (фото: pexels.com)
Огневка пчелиная - настоящий суперфуд для:
- сердца и сосудов
- профилактики инфекционных заболеваний
- вынашивания здоровых детей
- повышения выносливости
Огневка - это мотылек, личинки которого живут в ульях с пчелами, питаются маточным молочком, пыльцой и пергой, прополисом и медом и накапливают в своем организме биологически активные вещества продуктов пчеловодства, биофлавоноиды, антиоксиданты, ферменты и аминокислоты.
Огневка рекомендуется:
- часто болеющим детям и взрослым для повышения иммунитета,
- спортсменам и при повышенных физических нагрузках,
- беременным женщинам для улучшения питания и иммунной функции плаценты, кровообращения, предупреждения выкидышей,
- для нормализации давления и сердечного ритма при аритмии, тахикардии,
- при восстановлении после операций, травм и воспалительных процессов,
- при бронхолегочных заболеваниях - улучшает отхождение мокроты из бронхов, оказывает противовоспалительное действие,
- для восстановления после инсульта.
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Также огневка эффективна
- в борьбе с паразитами и бактериями, благодаря активному ферменту церазе,
- способствует усвоению кальция,
- препятствует образованию спаек, швов и рубцов, постепенно растворяет жировики, кисты, гематомы,
- помогает расщеплять и усваивать белки,
- при наружном применении способствует регенерации тканей при порезах, фурункулах, псориазе, экземе,
- повышает активность сперматозоидов,
- нормализует работу нервной системы (может помочь при панических атаках, улучшить сон),
- подавляет развитие синегнойной палочки, золотистого стафилококка, бактерии Хеликобактер пилори,
- помогает работе митохондрий: прибавляет энергию, повышает тонус и настроение,
- помогает выводить токсины: показана при приеме антибиотиков, химиотерапии.
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Осень в радость, без инфекций и простуд (фото: pexels.com)
Схема приема огневки
- Профилактика
Принимать 1 капсулу внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуется принимать курсом 30 дней.
- При болезни
Принимать по 2 капсулы внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды.
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