Все просто: нутрициолог рассказала, как избавиться от насморка без капель из аптеки
"Течет" нос? Не спешите в аптеку за каплями. Оказывается, есть целых три способа избавиться не только ринита и синусита, а даже от гайморита в домашних условиях.
Нутрицилог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram поделилась простыми, но эффективными рецептами от проблем с носом. Два из них подойдут даже детям.
Подойдут даже детям (фото: pexels.com)
Рецепт 1
1. Смешайте 1 ч. л. меда, 1 ч. л. соды, и 1 ч. л. растительного (например, оливкового) масла.
3. Сделайте ватный жгут или возьмите ватную палочку.
5. Обмакните жгут или палочку в смесь.
6. Ложитесь на левый бок, вставьте палочку в правую ноздрю, полежите 10 мин. Важно не сморкаться.
7. Проделайте то же самое на другом боку и с другой ноздрей.
8. Через 5 мин после процедуры как следует высморкайте нос.
Рецепт 2
1. Смешайте 1 ч. л. меда, 1 ч. л. соли и муку.
2. Доведите до состояния теста.
3. Сделайте лепешку и кладите на основание носа. 2 раза в день по 15-20 мин.
Рецепт 3
Смешайте тертый хрен и мед в равных пропорциях и ешьте по 1 ч. л. 2 раза день после еды (взрослая дозировка). Детям с 7 лет – 1 / 4 ч. л.
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