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Все просто: нутріціолог розповіла, як позбутися нежиті без крапель із аптеки

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П'ятниця 17 грудня 2021 18:09
Все просто: нутріціолог розповіла, як позбутися нежиті без крапель із аптеки Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Тече" ніс? Не поспішайте до аптеки за краплями. Виявляється, є цілих три способи позбутися не тільки риніту та синуситу, а навіть гаймориту в домашніх умовах.

Нутрицилог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram поділилася простими, але ефективними рецептами від проблем із носом. Два з них підійдуть навіть дітям.

Все просто: нутріціолог розповіла, як позбутися нежиті без крапель із аптекиПідійде навіть дітям (фото: pexels.com)

Рецепт 1

1. Змішайте 1 ч. л. меду, 1 ч. л. соди, та 1 ч. л. рослинної (наприклад, оливкової) олії.

3. Зробіть ватний джгут або візьміть ватну паличку.

5. Вмочіть джгут або паличку в суміш.

6. Лягайте на лівий бік, вставте паличку в праву ніздрю, полежіть 10 хв. Важливо не сякатися.

7. Зробіть те саме на іншому боці і з іншою ноздрею.

8. Через 5 хв після процедури добре висякайте ніс.

Рецепт 2

1. Змішайте 1 ч. л. меду, 1 ч. л. солі та борошно.

2. Доведіть до стану тесту.

3. Зробіть коржик і кладіть на основу носа. 2 рази на день по 15-20 хв.

Рецепт 3

Змішайте тертий хрін та мед у рівних пропорціях та їжте по 1 ч. л. 2 рази на день після їжі (доросле дозування). Дітям з 7 років – 1 / 4 ч. л.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутріціолог назвала найкорисніший мінерал для серця.

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