Все просто: нутріціолог розповіла, як позбутися нежиті без крапель із аптеки
"Тече" ніс? Не поспішайте до аптеки за краплями. Виявляється, є цілих три способи позбутися не тільки риніту та синуситу, а навіть гаймориту в домашніх умовах.
Нутрицилог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram поділилася простими, але ефективними рецептами від проблем із носом. Два з них підійдуть навіть дітям.
Підійде навіть дітям (фото: pexels.com)
Рецепт 1
1. Змішайте 1 ч. л. меду, 1 ч. л. соди, та 1 ч. л. рослинної (наприклад, оливкової) олії.
3. Зробіть ватний джгут або візьміть ватну паличку.
5. Вмочіть джгут або паличку в суміш.
6. Лягайте на лівий бік, вставте паличку в праву ніздрю, полежіть 10 хв. Важливо не сякатися.
7. Зробіть те саме на іншому боці і з іншою ноздрею.
8. Через 5 хв після процедури добре висякайте ніс.
Рецепт 2
1. Змішайте 1 ч. л. меду, 1 ч. л. солі та борошно.
2. Доведіть до стану тесту.
3. Зробіть коржик і кладіть на основу носа. 2 рази на день по 15-20 хв.
Рецепт 3
Змішайте тертий хрін та мед у рівних пропорціях та їжте по 1 ч. л. 2 рази на день після їжі (доросле дозування). Дітям з 7 років – 1 / 4 ч. л.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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