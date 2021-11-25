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Простой напиток: нутрициолог рассказала, как улучшить желчеотток зимой

Автор: Татьяна Турчаникова

В межсезонье, например, между осенью и зимой, особенно важно поддерживать желчевыделительную систему. Кофе из жареного корня одуванчика является мягким и эффективным средством, улучшающим желчеотток.

Это поистине целебный напиток, уверена нутрициолог Вероника Хуснутдинова. В своем Instagram она поделилась простым рецептом такого кофе и заверила, что кофе из корня одуванчика можно пить даже детям.

Одуванчик (фото: pexels.com)

Чем полезен корень одуванчика

  • В корнях одуванчика содержится инулин (пребиотик, пища для полезных бактерий). К слову, инулин еще содержится в артишоках, цикории и в топинамбуре.
  • Под воздействием горьких веществ, входящих в состав корня одуванчика, улучшается секреция желудочного сока и отделение желчи.
  • Корень одуванчика используется при лечении следующих заболеваний: холецистит, гепатит, цистит, спастический колит, пониженная кислотность желудочного сока, запор, потеря аппетита, мастопатия, подагра, артрит, экзема / дерматит / псориаз, фурункулез, сахарный диабет, атеросклероз, анемия, нарушение сна, остеопороз, желтуха, желчекаменная болезнь, опухоли в груди, гипертония.
  • Кофе из одуванчика действует, как желчегонное, мочегонное, противовоспалительное, противовирусное, жаропонижающее средство.
  • Кофе из корней одуванчика также оказывает следующее воздействие: восстанавливает нервную систему, укрепляет иммунитет, очищает кровь, помогает снизить вес, помогает при отравлении, убирает отечности, действенен при сердечной и почечной недостаточности, нормализует работу ЖКТ, помогает наладить флору в кишечнике.
  • Кофе из корней одуванчика выводит из организма вредные и токсичные вещества, соли и плохой холестерин.
  • Во время периода грудного вскармливания корень одуванчика помогает увеличить количество молока.

Такой кофе не навредит (фото: pexels.com)

Кофе из корня одуванчика с кедровой мукой: рецепт⠀

  • 1 ч. л. кофе из одуванчика
  • 1 стакан воды
  • 1 ст. л. кедровой муки
  • 1 ч. л. кленового сиропа по желанию

Кофе с водой кипятить 5 минут на медленном огне. Снять с огня, добавить кедровую муку. По желанию - чайную ложку кленового сиропа. А можно пить просто кофе без ничего.

Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог предупредила об опасности хурмы.

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