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Простой список: диетолог назвала 20 продуктов, которые легко ускорят обмен веществ

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Четверг 05 августа 2021 18:01
Простой список: диетолог назвала 20 продуктов, которые легко ускорят обмен веществ Ускорить метаболизм очень просто (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Ускорить метаболизм, обмен веществ в организме, поможет набор простых продуктов, которые легко найти в любом супермаркете. Но этого мало: нужно еще соблюдать правильный режим дня и сна.

Об этом в своем блоге Instagram рассказала диетолог и нутрициолог Наталья Нутри.

Как ускорить обмен веществ в организме

  • Высыпайтесь. Недостаток сна серьезно замедляет обмен веществ, так что восьмичасовой сон вам просто необходим.⁣⁣⁣
  • Пейте зеленый чай. Кроме того, что зеленый чай содержит много антиоксидантов, он также способствует ускорению метаболизма.⁣⁣⁣
  • Не пропускайте завтраки. Ранний прием пищи положительно сказывается на процессе обмена веществ.⁣⁣⁣
  • Тренируйтесь с весом. Поднятие тяжестей в тренажерном зале благотворно сказывается не только на ваших мускулах, но и на метаболизме.⁣⁣⁣
  • Пейте больше жидкости. Вода - залог хорошего обмена веществ. Диетологи настаивают на 8 стаканах воды в день, но употреблять больше не рекомендуется.⁣⁣⁣
  • Не забывайте о специях. Исследования ученых показывают, что употребление в пищу специй (особенно красного перца) позволяет улучшить метаболизм в среднем на 23%.
  • Крутите педали! Велосипед поможет ускорить обмен веществ! Велопрогулка - отличный способ весело провести время с пользой для здоровья и фигуры.⁣⁣⁣
  • Употребляйте белок. Белковая пища способствует ускорению обмена веществ, так что пара яиц на завтрак придутся очень кстати.⁣⁣⁣
  • Улыбайтесь! Интенсивный смех увеличивает скорость метаболизма на 20%.⁣⁣

Простой список: диетолог назвала 20 продуктов, которые легко ускорят обмен веществХороший метаболизм и женское здоровье (фото: pexels.com)

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Можно выделить 20 продуктов, которые помогают ускорить метаболизм:

  • цельнозерновые продукты;
  • красная фасоль;
  • сельдерей;
  • шпинат;
  • капуста;
  • морские водоросли;
  • рыба;
  • постное мясо;
  • костный бульон;
  • имбирь, цикорий и корица;
  • кислые ягоды;
  • яблоки;
  • грейпфрут и другие цитрусовые;
  • миндаль, грецкий орех, кедровый орех;
  • зеленый чай;
  • вода;
  • темный шоколад.

Раньше нутрициолог назвала продукты, которые чистят организм от паразитов.

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