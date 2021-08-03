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Отличная фигура без спортзала: нутрициолог рассказала, как легко убрать целлюлит

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Вторник 03 августа 2021 10:07
Отличная фигура без спортзала: нутрициолог рассказала, как легко убрать целлюлит Лучшая фигура на пляже (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лето - время года, когда вопросом физической формы задаються все, даже те, кто не любит спортзалы.

Как убрать целлюлит и сделать кожу гладкой на ногах и бедрах даже без изнуряющих занятий, рассказала нутрициолг Анна Биоториум в своем Instagram.

Специалист по питанию советует начать менять физическую форму изнутри, при помощи правильного питания.

В последнии дни постоянно говорим о красоте и прекрасной физической форме. Подготовила рецептик в тему. И по сезону.

Отличная фигура без спортзала: нутрициолог рассказала, как легко убрать целлюлитВыпили смузи - можно на пляж (фото: instagram.com/hoskelsa)

Рецепт смузи под названием «Прощай, целлюлит!»

Ингредиенты:

  • 50 г листьев шпината,
  • 50 г листьев свеклы (ботва),
  • 1 киви,
  • ½ банана,
  • 1 средний огурец,
  • 5-10 г листьев мяты,
  • 1 ч. л. порошка маки,
  • 1 ч. л. порошка витграсса,
  • 1 ст. кокосовой воды,
  • щепотка имбирного порошка,
  • 1 ч. л. спирулины.

Поддержать систему детоксикации: нутрицилог дала список овощей для хорошей работы желчного

Приготовление:

1. Банан и киви очистить, крупно нарезать и положить в чашу блендера.​

2. Добавить все остальные ингредиенты и кокосовую воду.

3. Взбить блендером.

Раньше нутрициолог рассказала, как помочь печени очиститься от токсинов.

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