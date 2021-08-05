Простий список: дієтолог назвала 20 продуктів, які легко прискорять обмін речовин
Прискорити метаболізм дуже просто (фото: pexels.com)
Прискорити метаболізм, обмін речовин в організмі, допоможе набір простих продуктів, які легко знайти в будь-якому супермаркеті. Але цього мало: потрібно ще дотримуватися правильного режиму дня і сну.
Про це у своєму блозі Instagram розповіла дієтолог і нутриціолог Наталія Нутрі.
Як прискорити обмін речовин в організмі
- Висипатися. Недолік сну серйозно уповільнює обмін речовин, тож восьмигодинний сон вам просто необхідний.
- Пийте зелений чай. Крім того, що зелений чай містить багато антиоксидантів, він також сприяє прискоренню метаболізму.
- Не пропускайте сніданки. Ранній прийом їжі позитивно позначається на процесі обміну речовин.
- Тренуйтеся з вагою. Підняття важких предметів в тренажерному залі благотворно позначається не тільки на ваших м'язах, але і на метаболізмі.
- Пийте більше рідини. Вода - запорука гарного обміну речовин. Дієтологи наполягають на 8 склянках води в день, але вживати більше не рекомендується.
- Не забувайте про спеції. Дослідження вчених показують, що вживання в їжу спецій (особливо червоного перцю) дозволяє поліпшити метаболізм в середньому на 23%.
- Крутите педалі! Велосипед допоможе прискорити обмін речовин! Велопрогулянка - відмінний спосіб весело провести час з користю для здоров'я і фігури.
- Вживайте білок. Білкова їжа сприяє прискоренню обміну речовин, тож пара яєць на сніданок припадуть дуже до речі.
- Посміхайтеся! Інтенсивний сміх збільшує швидкість метаболізму на 20%.
Хороший метаболізм і жіноче здоров'я (фото: pexels.com)
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Можна виділити 20 продуктів, які допомагають прискорити метаболізм:
- цільнозернові продукти;
- червона квасоля;
- селера;
- шпинат;
- капуста;
- морські водорості;
- риба;
- пісне м'ясо;
- кістковий бульйон;
- імбир, цикорій і кориця;
- кислі ягоди;
- яблука;
- грейпфрут та інші цитрусові;
- мигдаль, волоський горіх, кедровий горіх;
- зелений чай;
- вода;
- темний шоколад.
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