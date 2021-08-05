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Простий список: дієтолог назвала 20 продуктів, які легко прискорять обмін речовин

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Четвер 05 серпня 2021 18:01
Простий список: дієтолог назвала 20 продуктів, які легко прискорять обмін речовин Прискорити метаболізм дуже просто (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Прискорити метаболізм, обмін речовин в організмі, допоможе набір простих продуктів, які легко знайти в будь-якому супермаркеті. Але цього мало: потрібно ще дотримуватися правильного режиму дня і сну.

Про це у своєму блозі Instagram розповіла дієтолог і нутриціолог Наталія Нутрі.

Як прискорити обмін речовин в організмі

  • Висипатися. Недолік сну серйозно уповільнює обмін речовин, тож восьмигодинний сон вам просто необхідний.⁣⁣⁣
  • Пийте зелений чай. Крім того, що зелений чай містить багато антиоксидантів, він також сприяє прискоренню метаболізму.⁣⁣⁣
  • Не пропускайте сніданки. Ранній прийом їжі позитивно позначається на процесі обміну речовин.⁣⁣⁣
  • Тренуйтеся з вагою. Підняття важких предметів в тренажерному залі благотворно позначається не тільки на ваших м'язах, але і на метаболізмі.⁣⁣⁣
  • Пийте більше рідини. Вода - запорука гарного обміну речовин. Дієтологи наполягають на 8 склянках води в день, але вживати більше не рекомендується.⁣⁣⁣
  • Не забувайте про спеції. Дослідження вчених показують, що вживання в їжу спецій (особливо червоного перцю) дозволяє поліпшити метаболізм в середньому на 23%.
  • Крутите педалі! Велосипед допоможе прискорити обмін речовин! Велопрогулянка - відмінний спосіб весело провести час з користю для здоров'я і фігури.⁣⁣⁣
  • Вживайте білок. Білкова їжа сприяє прискоренню обміну речовин, тож пара яєць на сніданок припадуть дуже до речі.⁣⁣⁣
  • Посміхайтеся! Інтенсивний сміх збільшує швидкість метаболізму на 20%.⁣⁣

Простий список: дієтолог назвала 20 продуктів, які легко прискорять обмін речовинХороший метаболізм і жіноче здоров'я (фото: pexels.com)

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Можна виділити 20 продуктів, які допомагають прискорити метаболізм:

  • цільнозернові продукти;
  • червона квасоля;
  • селера;
  • шпинат;
  • капуста;
  • морські водорості;
  • риба;
  • пісне м'ясо;
  • кістковий бульйон;
  • імбир, цикорій і кориця;
  • кислі ягоди;
  • яблука;
  • грейпфрут та інші цитрусові;
  • мигдаль, волоський горіх, кедровий горіх;
  • зелений чай;
  • вода;
  • темний шоколад.

Раніше нутриціолог назвала продукти, які чистять організм від паразитів.

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