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Простой список: нутрициолог рассказала, как сохраняет красоту и молодость в 45 плюс

Автор: Татьяна Турчаникова

Красота в 45 плюс - это, в первую очередь, правильное здоровое питание, хороший сон, физическая нагрузка, а также регулярное обследование у эндокринолога. Тогда даже легкие отклонения от здорового режима, такие как, скажем, стакан колы, не будут вредить ни фигуре, ни здоровью.

В этом уверена нутрициолог Анна Макарова. Она перечислила в своем Instagram собственные правила, которые позволяют ей оставаться молодой и здоровой.

Я расскажу вам свои правила, которые помогут добиться здорового пищевого поведения, что напрямую влияет на внешний вид и здоровье - как физическое, так и психическое.

Беречь красоту кожи с молоду (фото: pexels.com)

Правила красоты и молодости в 45 плюс

  • Я не устраиваю разгрузочные дни. В них нет никакого смысла. Каждый день питаюсь сбалансированно и умеренно.
  • Я не чищу голодовками свой организм. В этом тоже нет смысла. Во-первых, я не понимаю, от чего такого я должна чиститься и что такое пищевые шлаки в принципе, а во-вторых, мой организм сам справляется с любыми задачами.
  • Я всегда ем белки вместе с углеводами.
  • Регулярно ем молочные продукты: творог, йогурт, сыр, пью кефир и ряженку.
  • Ем красное мясо и не боюсь гниения (которым так пугают), так как это нормальный метаболический процесс.
  • Когда мне хочется, я спокойно могу добавить в салат майонез, выпить колу, съесть вареную колбасу или конфеты. И это никак не повлияет на мой вес, фигуру и здоровье. Потому что в бОльшей степени таких продуктов в моем рационе нет.
  • Я ем 3–4 раза в день. Всегда завтракаю.
  • Я не пью 2,5 и даже 2 литра воды. Я пью меньше и только по своему желанию.
  • Мое утро начинается с кофе.
  • Не курю, могу выпить пару бокалов вина раз в неделю.
  • Тренируюсь 3 раза в неделю и всегда после тренировки делаю день отдыха, чтобы мышцы успели восстановиться.
  • Раз в неделю делаю общий массаж.

Вот такая я неидеальная, но при этом стабильная, и это главное.

Раньше нутрициолог рассказала, какой неожиданный продукт способен спасти от отеков и целлюлита.

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