От простуд и вирусов: нутрициолог дала рецепт целебного напитка для всей семьи
Как защититься от простуд (фото: pexels.com)
Укрепить иммунитет всех членов семьи осенью и зимой, а также защититься от вирусов и простуд поможет целебный напиток на основе куркумы под названием золотое молоко.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала пошаговый рецепт его приготовления.
Золотое молоко (фото: instagram.com/biotorium)
Как приготовить золотое молоко: рецепт
Для пасты:
- 50 гр порошка куркумы
- 1 /2 ч л молотого черного перца
- 1/2 ст кипяченой охлажденной воды
Приготовление:
- Для начала приготовим пасту. Возьмите порошок куркумы, смешайте с черным перцем и залейте водой.
- Поставьте на огонь и варите, пока не получится густая пастообразная масса. Выложите в стеклянную посуду, закройте крышкой и поставьте в холодильник. Паста из куркумы хранится не более 30-ти дней.
Для золотого молока:
- 1 ст. миндального молока (или др. растительного) (для самостоятельного приготовления: взять 1 часть миндаля, 2 части воды и взбить в блендере).
- 1 / 2 ч. л. пасты куркумы.
- По желанию, добавьте по щепотке: измельченный кардамон, анис, корица, порошок имбиря, ваниль, мускатный орех на кончике ножа.
Приготовление:
1. Миндальное молоко перемешайте со специями и пастой в сотейнике, доведите до кипения.
2. Остудите. Процедите, по желанию.
Внимание: по поводу индивидуальной непереносимости отдельных компонентов проконсультируйтесь со своим врачом.
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