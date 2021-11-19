Від застуд і вірусів: нутриціолог дала рецепт цілющого напою для всієї родини
Як захиститися від застуд (фото: pexels.com)
Зміцнити імунітет всіх членів сім'ї восени і взимку, а також захиститися від вірусів і застуд допоможе цілющий напій на основі куркуми під назвою золоте молоко.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала покроковий рецепт його приготування.
Золоте молоко (фото: instagram.com/biotorium)
Як приготувати золоте молоко: рецепт
Для пасти:
- 50 гр порошку куркуми
- 1 /2 ч. л. меленого чорного перцю
- 1/2 ст кип'яченої охолодженої води
Приготування:
- Для початку приготуємо пасту. Візьміть порошок куркуми, змішайте з чорним перцем і залийте водою.
- Поставте на вогонь і варіть, поки не вийде густа пастоподібна маса. Викладіть в скляний посуд, закрийте кришкою і поставте в холодильник. Паста з куркуми зберігається не більше 30-ти днів.
Для золотого молока:
- 1 ст. мигдального молока (або ін. рослинного) (для самостійного приготування: взяти 1 частину мигдалю, 2 частини води і збити в блендері).
- 1 / 2 ч. л. пасти куркуми.
- За бажанням, додайте по щіпці: подрібнений кардамон, аніс, кориця, порошок імбиру, ваніль, мускатний горіх на кінчику ножа.
Приготування:
1. Мигдальне молоко перемішайте зі спеціями і пастою в сотейнику, доведіть до кипіння.
2. Остудіть. Процідіть, за бажанням.
Увага: з приводу індивідуальної непереносимості компонентів проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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