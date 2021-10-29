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Провоцируют переедание и крадут энергию: диетолог назвала продукты, с которыми стоит расстаться

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 08:38
Провоцируют переедание и крадут энергию: диетолог назвала продукты, с которыми стоит расстаться Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Обработанные продукты часто вызывают повышенний аппетит, рука так и тянеться за ними, в результате – переедание, лишний вес, упадок сил и воспаления в организме.

О том, от каких продуктов и блюд стоит отказаться, рассказала в Instagram диетолог Ольга Безуглая.

Посмотрите на свой рацион и постарайтесь разделить свои продукты на цельные и не цельные, то есть, когда при изготовлении продукта были добавлены пищевые вещества, сделанные из переработанных субстанций: муки, сахара, крахмала, яичного или соевого порошка, трансжиров и прочих добавок.

Провоцируют переедание и крадут энергию: диетолог назвала продукты, с которыми стоит расстаться
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если в вашем рационе много таких продуктов, то это может быть причиной переедания, лишнего веса, воспалительных заболеваний, плохого самочувствия и многого другого!

Согласно научным исследованиям, продукты с высокой степенью обработки хуже насыщают, съедаются быстрее и содержат больше калорий по сравнению с цельными продуктами с минимальной степенью обработки.

Что же не так с обработанными и такими вкусными продуктами?

  • как правило, они содержат добавленный сахар и, часто, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, либо другие искусственные химические вещества, которые добавлены, чтобы сделать пищу более вкусной, что, конечно ж, вызовет у вас повышенное влечение к такой пище и как следствие переедание;
  • продукты с высокой степенью обработки часто содержат много простых углеводов, что приводит к более быстрому чувству голода и более быстрому последующему насыщению и, как следствие, снижение энергии;

Провоцируют переедание и крадут энергию: диетолог назвала продукты, с которыми стоит расстаться

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • ультра обработанные продукты содержат очень мало необходимых питательных веществ по сравнению с цельными или минимально обработанными продуктами;
  • большинство пищевых продуктов, подвергшихся переработке, содержат очень мало клетчатки, поскольку при обработке натуральная клетчатка теряется... А о пользе клетчатки известно всем.
  • производители часто обрабатывают пищу так, что ее очень легко жевать и глотать. Поскольку большая часть клетчатки теряется во время обработки, для приема пищи и переваривания обработанных пищевых продуктов требуется меньше энергии, чем для цельных или менее обработанных пищевых продуктов. В результате легче съесть больше этих продуктов за более короткие периоды времени. При этом человек потребляет больше калорий и меньше расходует их на пищеварение, чем при употреблении цельной пищи;

Провоцируют переедание и крадут энергию: диетолог назвала продукты, с которыми стоит расстаться

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко раскрыла правду о йогуртах.

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