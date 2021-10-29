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Провокують переїдання і крадуть енергію: дієтолог назвала продукти, з якими варто розлучитися

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П'ятниця 29 жовтня 2021 08:38
Провокують переїдання і крадуть енергію: дієтолог назвала продукти, з якими варто розлучитися Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Оброблені продукти часто викликають підвищений апетит, рука так і тягнеться за ними, в результаті – переїдання, зайва вага, занепад сил і запалення в організмі.

Про те, від яких продуктів і страв варто відмовитися, розповіла в Instagram дієтолог Ольга Безугла.

Подивіться на свій раціон і постарайтеся розділити свої продукти на цільні і не цільні, тобто, коли при виготовленні продукту були додані харчові речовини, зроблені з перероблених субстанцій: борошна, цукру, крохмалю, яєчного або соєвого порошку, трансжирів та інших добавок.

Провокують переїдання і крадуть енергію: дієтолог назвала продукти, з якими варто розлучитися
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо у вашому раціоні багато таких продуктів, то це може бути причиною переїдання, зайвої ваги, запальних захворювань, поганого самопочуття і багато чого іншого!

Згідно з науковими дослідженнями, продукти з високим ступенем обробки гірше насичують, з'їдаються швидше і містять більше калорій в порівнянні з цільними продуктами з мінімальним ступенем обробки.

Що ж не так з обробленими і такими смачними продуктами?

  • як правило, вони містять доданий цукор і, часто, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, або інші штучні хімічні речовини, які додані, щоб зробити їжу більш смачною, що, звичайно ж, викличе у вас підвищений потяг до такої їжі і як наслідок переїдання;
  • продукти з високим ступенем обробки часто містять багато простих вуглеводів, що призводить до більш швидкого відчуття голоду і більш швидкому подальшому насиченню і, як наслідок, зниження енергії;

Провокують переїдання і крадуть енергію: дієтолог назвала продукти, з якими варто розлучитися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • ультра оброблені продукти містять дуже мало необхідних поживних речовин в порівнянні з цільними або мінімально обробленими продуктами;
  • більшість харчових продуктів, що зазнали переробки, містять дуже мало клітковини, оскільки при обробці натуральна клітковина втрачається... А про користь клітковини відомо всім.
  • виробники часто обробляють їжу так, що її дуже легко жувати і ковтати. Оскільки більша частина клітковини втрачається під час обробки, для прийому їжі і перетравлення оброблених харчових продуктів потрібно менше енергії, ніж для цілісних або менш оброблених харчових продуктів. В результаті легше з'їсти більше цих продуктів за більш короткі періоди часу. При цьому людина споживає більше калорій і менше витрачає їх на травлення, ніж при вживанні цільної їжі;

Провокують переїдання і крадуть енергію: дієтолог назвала продукти, з якими варто розлучитися

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко розкрила правду про йогуртах.

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