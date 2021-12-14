Пять простых пунктов: нутрициолог рассказала, как избежать проблем с печенью
Печень трудится и фильтрует все токсины, поступающие в организм. В печени происходит образование желчи (если кто-то все еще думает, что желчь производит желчный пузырь). Чтобы поддерживать здоровье всего организма, очень важно поддерживать здоровье печени.
Особенно это касается тех, кто часто позволяет себе алкоголь, сладости и фастфуд. Стоит помнить, что эти факторы делают детоксикацию все хуже и хуже, нарушается вывод желчи и метаболизм. Не говоря уже о том, что есть люди с врожденной слабой детоксикацией.⠀
Но есть хорогая новость, рассказала в своем Instagrаm нутрициолог Юлия Хелсблог: все это можно предотвратить (для этого и существует превенция) или наладить процесс (если, конечно, он не совсем запущенный).
Печень любит чистое питание (фото: pexels.com)
Основные функции печени:
- обезвреживание ядовитых веществ, токсинов, аллергенов;
- участие в продукции гормонов, витаминов, кислот, липидов, холестерина, билирубина, фосфолипидов;
- обеспечение нормального метаболизма;
- восполнение запасов гликогена и обеспечение организма энергией.
Когда сдавать анализы:
- Тяжесть в правом подреберье.
- Тошнота, вздутие.
- При приеме лекарств и частых антибиотиков.
- При появлении потливости, усталости, при плохом сне, если становится дурно от химических запахов (симптом токсической нагрузки).⠀
Какие анализы сдать для проверки:
- Общий, прямой и непрямой билирубин.
- АЛТ, АСТ.
- ЩФ, ГГТ.
- Липидный спектр.
- Дополнительно - УЗИ брюшной полости.
При получении результата анализов и изучении клинической картины составляется индивидуальная схема. Не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.
Отдых и хороший сон (фото: pexels.com)
Как поддержать печень самостоятельно
- Модификация образа жизни (устранение стресса, правильный сон, физическая активность).
- Детоксикация (не путать с детоксом, по типу "три дня на смузи").
- Питьевой режим.
- Нутрицевтическая поддержка и, возможно, частично медикаментозная (индивидуально).
- Чистое и качественное питание.
Раньше нутрициолог назвала одно простое средство, которое помогает поддержать печень.