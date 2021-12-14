П'ять простих пунктів: нутриціолог розповіла, як уникнути проблем з печінкою

Печінка працює і фільтрує всі токсини, що надходять в організм. У печінці відбувається утворення жовчі (якщо хтось все ще думає, що жовч виробляє жовчний міхур). Щоб підтримувати здоров'я всього організму, дуже важливо підтримувати здоров'я печінки.

Особливо це стосується тих, хто часто дозволяє собі алкоголь, солодощі та фастфуд. Варто пам'ятати, що ці фактори роблять детоксикацію все гірше і гірше, порушується виведення жовчі і метаболізм. Не кажучи вже про те, що є люди з вродженою слабкою детоксикацією.⠀

Але є хороша новина, розповіла у своєму Instagrаm нутриціолог Юлія Хелсблог: все це можна запобігти (для цього і існує превенція) або налагодити процес (якщо, звичайно, він не зовсім запущений).