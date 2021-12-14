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П'ять простих пунктів: нутриціолог розповіла, як уникнути проблем з печінкою

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 11:01
П'ять простих пунктів: нутриціолог розповіла, як уникнути проблем з печінкою Нутриціолог Юлія Хелсблог (фото: instagram.com/julia.healthblog)
Автор: Тетяна Турчанікова

Печінка працює і фільтрує всі токсини, що надходять в організм. У печінці відбувається утворення жовчі (якщо хтось все ще думає, що жовч виробляє жовчний міхур). Щоб підтримувати здоров'я всього організму, дуже важливо підтримувати здоров'я печінки.

Особливо це стосується тих, хто часто дозволяє собі алкоголь, солодощі та фастфуд. Варто пам'ятати, що ці фактори роблять детоксикацію все гірше і гірше, порушується виведення жовчі і метаболізм. Не кажучи вже про те, що є люди з вродженою слабкою детоксикацією.⠀

Але є хороша новина, розповіла у своєму Instagrаm нутриціолог Юлія Хелсблог: все це можна запобігти (для цього і існує превенція) або налагодити процес (якщо, звичайно, він не зовсім запущений).

П'ять простих пунктів: нутриціолог розповіла, як уникнути проблем з печінкоюПечінка любить чисте харчування (фото: pexels.com)

Основні функції печінки:

  • знешкодження отруйних речовин, токсинів, алергенів;
  • участь у продукції гормонів, вітамінів, кислот, ліпідів, холестерину, білірубіну, фосфоліпідів;
  • забезпечення нормального метаболізму;
  • заповнення запасів глікогену і забезпечення організму енергією.

Коли здавати аналізи:

  1. Тяжкість у правому підребер'ї.
  2. Нудота, здуття.
  3. При прийомі ліків і частих антибіотиків.
  4. При появі пітливості, втоми, при поганому сні, якщо стає погано від хімічних запахів (симптом токсичного навантаження).⠀

Які аналізи здати для перевірки:

  • Загальний, прямий і непрямий білірубін.
  • АЛТ, АСТ.
  • ЛФ, ГГТ.
  • Ліпідний спектр.
  • Додатково - УЗД черевної порожнини.

При отриманні результату аналізів і вивченні клінічної картини складається індивідуальна схема. Не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря.

П'ять простих пунктів: нутриціолог розповіла, як уникнути проблем з печінкою

Відпочинок і хороший сон (фото: pexels.com)

Як підтримати печінку самостійно

  • Модифікація способу життя (усунення стресу, правильний сон, фізична активність).
  • Детоксикація (не плутати з детоксом, за типом "три дні на смузі").
  • Питний режим.
  • Нутрицевтична підтримка і, можливо, частково медикаментозна (індивідуально).
  • Чисте і якісне харчування.

Раніше нутриціолог назвала один простий засіб, що допомагає підтримати печінку.

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