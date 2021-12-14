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Пять простых пунктов: нутрициолог рассказала, как избежать проблем с печенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Печень трудится и фильтрует все токсины, поступающие в организм. В печени происходит образование желчи (если кто-то все еще думает, что желчь производит желчный пузырь). Чтобы поддерживать здоровье всего организма, очень важно поддерживать здоровье печени.

Особенно это касается тех, кто часто позволяет себе алкоголь, сладости и фастфуд. Стоит помнить, что эти факторы делают детоксикацию все хуже и хуже, нарушается вывод желчи и метаболизм. Не говоря уже о том, что есть люди с врожденной слабой детоксикацией.⠀

Но есть хорогая новость, рассказала в своем Instagrаm нутрициолог Юлия Хелсблог: все это можно предотвратить (для этого и существует превенция) или наладить процесс (если, конечно, он не совсем запущенный).

Печень любит чистое питание (фото: pexels.com)

Основные функции печени:

  • обезвреживание ядовитых веществ, токсинов, аллергенов;
  • участие в продукции гормонов, витаминов, кислот, липидов, холестерина, билирубина, фосфолипидов;
  • обеспечение нормального метаболизма;
  • восполнение запасов гликогена и обеспечение организма энергией.

Когда сдавать анализы:

  1. Тяжесть в правом подреберье.
  2. Тошнота, вздутие.
  3. При приеме лекарств и частых антибиотиков.
  4. При появлении потливости, усталости, при плохом сне, если становится дурно от химических запахов (симптом токсической нагрузки).⠀

Какие анализы сдать для проверки:

  • Общий, прямой и непрямой билирубин.
  • АЛТ, АСТ.
  • ЩФ, ГГТ.
  • Липидный спектр.
  • Дополнительно - УЗИ брюшной полости.

При получении результата анализов и изучении клинической картины составляется индивидуальная схема. Не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.

Отдых и хороший сон (фото: pexels.com)

Как поддержать печень самостоятельно

  • Модификация образа жизни (устранение стресса, правильный сон, физическая активность).
  • Детоксикация (не путать с детоксом, по типу "три дня на смузи").
  • Питьевой режим.
  • Нутрицевтическая поддержка и, возможно, частично медикаментозная (индивидуально).
  • Чистое и качественное питание.

Раньше нутрициолог назвала одно простое средство, которое помогает поддержать печень.

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