Пять простых пунктов: нутрициолог рассказала, как избежать проблем с печенью

Печень трудится и фильтрует все токсины, поступающие в организм. В печени происходит образование желчи (если кто-то все еще думает, что желчь производит желчный пузырь). Чтобы поддерживать здоровье всего организма, очень важно поддерживать здоровье печени.

Особенно это касается тех, кто часто позволяет себе алкоголь, сладости и фастфуд. Стоит помнить, что эти факторы делают детоксикацию все хуже и хуже, нарушается вывод желчи и метаболизм. Не говоря уже о том, что есть люди с врожденной слабой детоксикацией.⠀

Но есть хорогая новость, рассказала в своем Instagrаm нутрициолог Юлия Хелсблог: все это можно предотвратить (для этого и существует превенция) или наладить процесс (если, конечно, он не совсем запущенный).