П'ять складових: лікар розповіла, що потрібно, щоб щитовидка працювала, як годинник

Що потрібно, щоб щитовидна залоза працювала, як годинник, і ніколи не хворіла? П'ять простих, але вкрай важливих складових.

Тепла погода, гамак, кохана людина поруч - шлях до здорової щитовидки (фото: pexels.com)

Щоб щитовидна залоза працювала, як годинник, потрібно:

Тепло і сонце,

Спокій і релакс,

Море і океан,

Свіже повітря,

Щоб її любили і приймали, можливість висловити свої бажання, дискомфорт і невдоволення.

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Тепло і сонце - це вітамін Д, імуномодулятор всього тіла людського (фото: pexels.com)

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Розшифровка:

Тепло і сонце - це вітамін Д, імуномодулятор всієї тіла людського, а також це зниження потреби в підтримці тепла тіла, а значить і зайвого навантаження на ЩЗ.

- це вітамін Д, імуномодулятор всієї тіла людського, а також це зниження потреби в підтримці тепла тіла, а значить і зайвого навантаження на ЩЗ. Спокій і релакс - це нормальний рівень кортизолу, а значить-нормальна конверсія Т4 в Т3 і відсутність гіпотиреозу.

- це нормальний рівень кортизолу, а значить-нормальна конверсія Т4 в Т3 і відсутність гіпотиреозу. Море і океан - це джерела йоду і цинку (вода, повітря, риба, морепродукти і водорості). Йод основа синтезу гормонів щитовидки, а цинк допомагає цьому процесу. Так само море і океан - джерела омега 3 - головного ворога запалення.

- це джерела йоду і цинку (вода, повітря, риба, морепродукти і водорості). Йод основа синтезу гормонів щитовидки, а цинк допомагає цьому процесу. Так само море і океан - джерела омега 3 - головного ворога запалення. Свіже повітря - це кисень, а значить - нормальне тканинне дихання органу. Тому перевіряйтеся на наявність анемій і більше дихайте свіжим повітрям. Досить часто при гіпотиреозі є дефіцит заліза або В12 з В9.

- це кисень, а значить - нормальне тканинне дихання органу. Тому перевіряйтеся на наявність анемій і більше дихайте свіжим повітрям. Досить часто при гіпотиреозі є дефіцит заліза або В12 з В9. Згідно психосоматики, проблеми ЩЗ - це невисловлені образи, невдоволення, нереалізованість, тому що закривають рот і не дають заявити про себе. Коли не розуміють і не приймають.

Це люди, яким весь час потрібно бути сильними, але часто вони дуже ранимі і тому надягають маску сильного і успішного, щоб приховати свої слабкості, тому як для них це ганебно. Це люди, які допомагають іншим на шкоду своїм потребам і не можуть про це сказати. В результаті їх "життєва батарейка" сідає. Посміхаємося і махаємо, зціпивши зуби - ось девіз цих людей.