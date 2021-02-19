UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ради чего: нутрициолог рассказала, что нужно знать о вегетарианском или веганском питании

Автор: Lite

Нутрициолог Надя Андреева рассказала, что ее очень часто спрашивают на счет вегетарианского или веганского питания, насколько оно полноценно и полезно для организма.

Она дала ответ на этот вопрос в своем Instagram.

"Я не считаю, что вегетарианское питание подходит не каждому, но могу сказать с уверенностью, что преимущество растительной пищи в рационе идет во благо всем!", - призналась нутрициолог.


Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Она добавила, что когда ее ученицы хотят перейти на вегетарианское или веганское питание, она всегда спрашивает, ради чего.

"Прежде чем принять решение о смене питания, важно честно ответить себе на этот вопрос.

  • Важно убедиться, что это не очередной способ самоограничения в надежде снизить цифру на весах или стать частью какого-то сообщества, за которым вы наблюдаете в Истаграме.⠀

Часто мы ассоциируем смузи, веганский шоколад, сыроедческие десерты и бесконечные зеленые салаты с тем, что мы стали частью модного сообщества, которое принимает единственно верные решения.⠀

  • Второй случай - это этическая причина, гуманное отношение к животным.⠀

В этом случае, даже если вы не переходите на вегетарианскую диету, вы можете принять решение покупать только дикую рыбу или оставить ограниченное количество животных продуктов, которые не произведены на больших фермах", - посоветовала Андреева.

Она добавила, что здесь выбор не стоит между вегетарианством или не вегетарианством, речь идет об осознанном выборе источников вашего питания и какую систему вы поддерживаете.

"Любое питание, и вегетарианское и невегетарианское, может быть здоровым и нездоровым, полноценным и не полноценным, сбалансированным и не сбалансированным.

Самая важная причина перехода на новый тип питания, прежде всего, то, что вы себя комфортнее и лучше чувствуете при таком рационе, но это можно понять, только проведя эксперимент.

Если вы решили перейти на вегетаринское питания, на что стоит обратить внимание:

При любом рационе вам надо получить достаточно белка, достаточно жиров, достаточное количество клетчатки и все необходимые витамины и минералы.

Формула: жиры + белок + клетчатка дает сытость на длительное время и подойдет для вегетарианского и веганского типа питания.

Напомним, нутрициолог рассказала, что вся пирамида иммунитета и здоровья в целом невозможна без оптимизации сна. Смотрите конкретные советы, как наладить здоровый сон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины здоровьездоровое питаниездоровая еда
Читайте также
Завтрак, обед и ужин: нутрициолог дала простое и полезное меню для занятых
Даже у людей со здоровым ЖКТ: диетолог рассказала, что приводит к изжоге
Прогноз погоды