Ради чего: нутрициолог рассказала, что нужно знать о вегетарианском или веганском питании

"Я не считаю, что вегетарианское питание подходит не каждому, но могу сказать с уверенностью, что преимущество растительной пищи в рационе идет во благо всем!", - призналась нутрициолог.

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Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Она добавила, что когда ее ученицы хотят перейти на вегетарианское или веганское питание, она всегда спрашивает, ради чего.

"Прежде чем принять решение о смене питания, важно честно ответить себе на этот вопрос.

Важно убедиться, что это не очередной способ самоограничения в надежде снизить цифру на весах или стать частью какого-то сообщества, за которым вы наблюдаете в Истаграме.⠀

Часто мы ассоциируем смузи, веганский шоколад, сыроедческие десерты и бесконечные зеленые салаты с тем, что мы стали частью модного сообщества, которое принимает единственно верные решения.⠀

Второй случай - это этическая причина, гуманное отношение к животным.⠀

В этом случае, даже если вы не переходите на вегетарианскую диету, вы можете принять решение покупать только дикую рыбу или оставить ограниченное количество животных продуктов, которые не произведены на больших фермах", - посоветовала Андреева.

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Она добавила, что здесь выбор не стоит между вегетарианством или не вегетарианством, речь идет об осознанном выборе источников вашего питания и какую систему вы поддерживаете.

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"Любое питание, и вегетарианское и невегетарианское, может быть здоровым и нездоровым, полноценным и не полноценным, сбалансированным и не сбалансированным.

Самая важная причина перехода на новый тип питания, прежде всего, то, что вы себя комфортнее и лучше чувствуете при таком рационе, но это можно понять, только проведя эксперимент.

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Если вы решили перейти на вегетаринское питания, на что стоит обратить внимание:

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При любом рационе вам надо получить достаточно белка, достаточно жиров, достаточное количество клетчатки и все необходимые витамины и минералы.

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Формула: жиры + белок + клетчатка дает сытость на длительное время и подойдет для вегетарианского и веганского типа питания.