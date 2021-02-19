Заради чого: нутриціолог розповіла, що потрібно знати про вегетаріанське або веганське харчування

"Я не вважаю, що вегетаріанське харчування підходить не кожному, але можу сказати з упевненістю, що перевага рослинної їжі в раціоні йде на благо всім!", - зізналася нутриціолог.

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Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Вона додала, що коли її учениці хочуть перейти на вегетаріанське або веганське харчування, вона завжди питає, заради чого.

"Перш ніж прийняти рішення про зміну харчування, важливо чесно відповісти собі на це питання.

Важливо переконатися, що це не черговий спосіб самообмеження в надії знизити цифру на вагах або стати частиною якоїсь спільноти, за якими ви спостерігаєте в Істаграмі.⠀

Часто ми асоціюємо смузі, веганські шоколад, сироїдні десерти і нескінченні зелені салати з тим, що ми стали частиною модної спільноти, яка приймає єдино вірні рішення.⠀

Другий випадок - це етична причина, гуманне ставлення до тварин.⠀

В цьому випадку, навіть якщо ви не переходите на вегетаріанську дієту, ви можете прийняти рішення купувати тільки дику рибу або залишити обмежену кількість тваринних продуктів, які не вироблені на великих фермах", - порадила Андрєєва.

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Вона додала, що тут вибір не стоїть між вегетаріанством або не вегетаріанством, мова йде про усвідомлений вибор джерел вашого харчування і яку систему ви підтримуєте.

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"Будь-яке харчування, і вегетаріанське і невегетаріанське, може бути здоровим і нездоровим, повноцінним і не повноцінним, збалансованим і не збалансованим.

Найважливіша причина переходу на новий тип харчування, насамперед, те, що ви себе комфортніше і краще відчуваєте при такому раціоні, але це можна зрозуміти, тільки провівши експеримент.

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Якщо ви вирішили перейти на вегетаріанське харчування, на що варто звернути увагу:

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При будь-якому раціоні вам треба отримувати достатньо білка, жирів, достатню кількість клітковини і всі необхідні вітаміни і мінерали.

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Формула: жир + білок + клітковина дає ситість на тривалий час і підійде для вегетаріанського і веганского типу живлення.