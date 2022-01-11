Как разгрузить организм после праздников: список продуктов для детокса
Новогодние празники остались позади, но многие до сих пор чувствует их "последствия": лишние еда и напитки могут еще долго о себе напоминать тяжестью в желудке и усталостью.
Так что самое время помочь своему организму очиститься и восстановиться после празднований!
Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что для этого необязательно полностью отказываться от еды и устраивать дни на воде с лимоном. Достаточно пересмотреть питание и выбрать правильные продукты для детокса.
Список обязательных продуктов
- Клетчатка.
- Крестоцветные овощи и продукты, богатые серой.
- Антиоксиданты и фитохимические вещества.
- Витамины С и Е (из зелени и овощей) помогают эффективнее выводить из организма тяжелые металлы.
- Кинза (кориандр).⠀
Больше зелени! (фото: pexels.com)
Что можно есть?
- Бобовые (чечевица, фасоль, горох, нут).
- Белое мясо, белая рыба (куриная грудка, индейка, белая морская рыба, лосось).
- Квашенная капуста.
- Кокосовое и миндальное молоко.
- Крупы (без глютена) – овес и пшено(просо), бурый, дикий, красный и т.п. рис, гречка, киноа, амарант.
- Мягкие сыры из козьего или овечьего молока.
- Овощи.
- Орехи и семена (сырые / сушеные тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут, грецкие и кедровые орехи, миндаль).
- Пряности и специи (укроп, петрушка, кинза, мята, базилик, куркума, перцы, имбирь, корица, кумин, чеснок).
- Травяные чаи (мелисса, ромашка, имбирь, мята).
- Фрукты с низким гликемическим индексом (до 50).
- Яйца.
От выпечки пока что стоит отказаться (фото: pexels.com)
Что нельзя есть и употреблять
- Алкоголь.
- Арахис.
- Выпечка.
- Глютен.
- Кофе.
- Молоко и молочные продукты из коровьего молока.
- Соевые продукты (включая тофу и соевое молоко).
- Сахар (все его виды, в том числе и сиропы).
- Соль (в большом количестве).
- Фрукты с очень высоким гликемическим индексом и сухофрукты.
- Очень важно читать все этикетки, по минимуму покупать готовые и пакетированные продукты, так как состав у таких продуктов оставляет желать лучшего.
- Также рекомендуется исключить из рациона белое мясо и рыбу, оставив в качестве источника аминокислот только яйца. Это необходимо для уменьшения нагрузки на ЖКТ, но не всегда и не всем.
Проходить детокс рекомендуется 2 раза в год, причем с отличием питания в летний и зимний период.
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