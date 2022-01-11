Як розвантажити організм після свят: список продуктів для детоксу

Новорічні свята залишилися позаду, але багато хто досі відчуває їх "наслідки": зайві їжа та напої можуть ще довго про себе нагадувати тяжкістю у шлунку та втомою.

Тож саме час допомогти своєму організму очиститися та відновитись після святкувань! Нутриціолог Євгена Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що для цього необов'язково повністю відмовлятися від їжі та влаштовувати дні на воді з лимоном. Достатньо переглянути харчування та вибрати правильні продукти для детоксикації.

Список обов'язкових продуктів Клітковина.

Хрестоцвіті овочі та продукти, багаті на сірку.

Антиоксиданти та фітохімічні речовини.

Вітаміни С та Е (із зелені та овочів) допомагають ефективніше виводити з організму важкі метали.

Кінза (коріандр). Більше зелені! (фото: pexels.com) Що можна їсти? Бобові (чечевиця, квасоля, горох, нут).

Біле м'ясо, біла риба (куряча грудка, індичка, біла морська риба, лосось).

Квашена капуста.

Кокосове та мигдальне молоко.

Крупи (без глютену) - овес і пшоно (просо), бурий, дикий, червоний і т.п. рис, гречка, кіноа, амарант.

М'які сири з козячого чи овечого молока.

Овочі.

Горіхи та насіння (сирі / сушені гарбузове та соняшникове насіння, кунжут, волоські та кедрові горіхи, мигдаль).

Прянощі та спеції (кріп, петрушка, кінза, м'ята, базилік, куркума, перці, імбир, кориця, кумін, часник).

Трав'яний чай (меліса, ромашка, імбир, м'ята).

Фрукти із низьким глікемічним індексом (до 50).

Яйця. Від випічки поки що варто відмовитись (фото: pexels.com) Що не можна їсти та вживати Алкоголь.

Арахіс.

Випічка.

Глютен.

Кава.

Молоко та молочні продукти з коров'ячого молока.

Соєві продукти (включаючи тофу та соєве молоко).

Цукор (всі його види, у тому числі і сиропи).

Сіль (у великій кількості).

Фрукти з дуже високим глікемічним індексом та сухофрукти.

Дуже важливо читати всі етикетки, щонайменше купувати готові та пакетовані продукти, тому що склад у таких продуктів залишає бажати кращого.

Також рекомендується виключити з раціону біле м'ясо та рибу, залишивши як джерело амінокислот тільки яйця. Це необхідно для зменшення навантаження на шлунково-кишковий тракт, але не завжди і не всім. Проходити детокс рекомендується 2 рази на рік, причому з відмінністю харчування у літній та зимовий період.