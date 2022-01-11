Як розвантажити організм після свят: список продуктів для детоксу
Новорічні свята залишилися позаду, але багато хто досі відчуває їх "наслідки": зайві їжа та напої можуть ще довго про себе нагадувати тяжкістю у шлунку та втомою.
Тож саме час допомогти своєму організму очиститися та відновитись після святкувань!
Нутриціолог Євгена Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що для цього необов'язково повністю відмовлятися від їжі та влаштовувати дні на воді з лимоном. Достатньо переглянути харчування та вибрати правильні продукти для детоксикації.
Список обов'язкових продуктів
- Клітковина.
- Хрестоцвіті овочі та продукти, багаті на сірку.
- Антиоксиданти та фітохімічні речовини.
- Вітаміни С та Е (із зелені та овочів) допомагають ефективніше виводити з організму важкі метали.
- Кінза (коріандр).
Більше зелені! (фото: pexels.com)
Що можна їсти?
- Бобові (чечевиця, квасоля, горох, нут).
- Біле м'ясо, біла риба (куряча грудка, індичка, біла морська риба, лосось).
- Квашена капуста.
- Кокосове та мигдальне молоко.
- Крупи (без глютену) - овес і пшоно (просо), бурий, дикий, червоний і т.п. рис, гречка, кіноа, амарант.
- М'які сири з козячого чи овечого молока.
- Овочі.
- Горіхи та насіння (сирі / сушені гарбузове та соняшникове насіння, кунжут, волоські та кедрові горіхи, мигдаль).
- Прянощі та спеції (кріп, петрушка, кінза, м'ята, базилік, куркума, перці, імбир, кориця, кумін, часник).
- Трав'яний чай (меліса, ромашка, імбир, м'ята).
- Фрукти із низьким глікемічним індексом (до 50).
- Яйця.
Від випічки поки що варто відмовитись (фото: pexels.com)
Що не можна їсти та вживати
- Алкоголь.
- Арахіс.
- Випічка.
- Глютен.
- Кава.
- Молоко та молочні продукти з коров'ячого молока.
- Соєві продукти (включаючи тофу та соєве молоко).
- Цукор (всі його види, у тому числі і сиропи).
- Сіль (у великій кількості).
- Фрукти з дуже високим глікемічним індексом та сухофрукти.
- Дуже важливо читати всі етикетки, щонайменше купувати готові та пакетовані продукти, тому що склад у таких продуктів залишає бажати кращого.
- Також рекомендується виключити з раціону біле м'ясо та рибу, залишивши як джерело амінокислот тільки яйця. Це необхідно для зменшення навантаження на шлунково-кишковий тракт, але не завжди і не всім.
Проходити детокс рекомендується 2 рази на рік, причому з відмінністю харчування у літній та зимовий період.
Раніше нутріціолог розповіла, який бутерброд корисно їсти всім.