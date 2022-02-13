Разгрузиться после долгой зимы: основные правила детокса в домашних условиях

Именно чистый кишечник – это начало здорового организма без аллергии, проблем с кожей, хронической усталости, ослабленного иммунитета.

Помимо основных приемов для очистки кишечника можно использовать и легкие правила для его разгрузки:

есть больше клетчатки, особенно – грубой растительной: морковь, семена, жмыхоорехов и семян;

особенно – грубой растительной: морковь, семена, жмыхоорехов и семян; не загружать организм крахмалом и сахарами, мясными, кисломолочными продуктами на время чистки. Исключить сдобную выпечку и не злоупотреблять злаковыми кашами и быстрыми углеводами;

на время чистки. Исключить сдобную выпечку и не злоупотреблять злаковыми кашами и быстрыми углеводами; не есть мясо каждый день;

разделять тяжелый белок и углеводы! Мясо + салат, рыба + овощи и травы – это основа лечебного питания.

Мясо + салат, рыба + овощи и травы – это основа лечебного питания. чередовать мясные блюда с рыбными и просто овощными или зернобобовыми белковыми продуктами;

Разгрузка начинается с простых вещей (фото: pexels.com)

включить в рацион продукты ферментации: натуральный квас, домашний йогурт (можно на растительном или козьем молоке), иван-чай, чайный гриб чага, квашеная капуста;

натуральный квас, домашний йогурт (можно на растительном или козьем молоке), иван-чай, чайный гриб чага, квашеная капуста; стараться не ужинать поздно;

ложиться спать не позже 23:00, так организм сможет восстановить быстрее и обмен веществ, и нервную, и гормональную системы.

Помните, что главное правило здоровья – все хорошо в меру. Любые перекосы могут принести не желаемые результаты оздоровления, а дискомфорт и неприятные ощущения. И не относитесь к разгрузке кишечника как к голоданию, питайтесь регулярно, но облегчайте свой рацион.