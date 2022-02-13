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Разгрузиться после долгой зимы: основные правила детокса в домашних условиях

Автор: Татьяна Турчаникова

Долгая зима практически подошла к концу, специалисты по питанию перед новым сезоном советуют провести детокс всего организма.

Но прежде чем бежать записываться на очередной марафон или покупать программу у диетолога, стоит начать с домашней разгрузки. Многое можно сделать, начиная прямо с сегодняшнего дня.

"Прежде чем перейти к очищению печени и желчного пузыря, стоит применить основные правила обычной разгрузки организма, чтобы детоксикация прошла легко", – советует в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Анна Гоголева.

Именно чистый кишечник – это начало здорового организма без аллергии, проблем с кожей, хронической усталости, ослабленного иммунитета.

Помимо основных приемов для очистки кишечника можно использовать и легкие правила для его разгрузки:

  • есть больше клетчатки, особенно – грубой растительной: морковь, семена, жмыхоорехов и семян;
  • не загружать организм крахмалом и сахарами, мясными, кисломолочными продуктами на время чистки. Исключить сдобную выпечку и не злоупотреблять злаковыми кашами и быстрыми углеводами;
  • не есть мясо каждый день;
  • разделять тяжелый белок и углеводы! Мясо + салат, рыба + овощи и травы – это основа лечебного питания.
  • чередовать мясные блюда с рыбными и просто овощными или зернобобовыми белковыми продуктами;

Разгрузка начинается с простых вещей (фото: pexels.com)

  • включить в рацион продукты ферментации: натуральный квас, домашний йогурт (можно на растительном или козьем молоке), иван-чай, чайный гриб чага, квашеная капуста;
  • стараться не ужинать поздно;
  • ложиться спать не позже 23:00, так организм сможет восстановить быстрее и обмен веществ, и нервную, и гормональную системы.

Помните, что главное правило здоровья – все хорошо в меру. Любые перекосы могут принести не желаемые результаты оздоровления, а дискомфорт и неприятные ощущения. И не относитесь к разгрузке кишечника как к голоданию, питайтесь регулярно, но облегчайте свой рацион.

Раньше нутрициолог рассказала, как оставаться стройной без диет.

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