Разгрузиться после долгой зимы: основные правила детокса в домашних условиях

Долгая зима практически подошла к концу, специалисты по питанию перед новым сезоном советуют провести детокс всего организма.
Но прежде чем бежать записываться на очередной марафон или покупать программу у диетолога, стоит начать с домашней разгрузки. Многое можно сделать, начиная прямо с сегодняшнего дня.
"Прежде чем перейти к очищению печени и желчного пузыря, стоит применить основные правила обычной разгрузки организма, чтобы детоксикация прошла легко", – советует в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Анна Гоголева.
Именно чистый кишечник – это начало здорового организма без аллергии, проблем с кожей, хронической усталости, ослабленного иммунитета.
Помимо основных приемов для очистки кишечника можно использовать и легкие правила для его разгрузки:
Разгрузка начинается с простых вещей (фото: pexels.com)
Помните, что главное правило здоровья – все хорошо в меру. Любые перекосы могут принести не желаемые результаты оздоровления, а дискомфорт и неприятные ощущения. И не относитесь к разгрузке кишечника как к голоданию, питайтесь регулярно, но облегчайте свой рацион.
Раньше нутрициолог рассказала, как оставаться стройной без диет.