Розвантажитися після довгої зими: основні правила детокса в домашніх умовах

Довга зима практично підійшла до кінця, фахівці з харчування перед новим сезоном радять провести детокс всього організму.
Але перш ніж бігти записуватися на черговий марафон або купувати програму у дієтолога, варто почати з домашньої розвантаження. Багато чого можна зробити, починаючи прямо з сьогоднішнього дня.
"Перш ніж перейти до очищення печінки і жовчного міхура, варто застосувати основні правила звичайного розвантаження організму, щоб детоксикація пройшла легко", – радить у своєму блозі про здорове харчування нутриціолог Анна Гоголева.
Саме чистий кишечник – це початок здорового організму без алергії, проблем зі шкірою, хронічної втоми, ослабленого імунітету.
Крім основних прийомів для очищення кишечника можна використовувати і легкі правила для його розвантаження:
Розвантаження починається з простих речей (фото: pexels.com)
Пам'ятайте, що головне правило здоров'я – все добре в міру. Будь-які перекоси можуть принести не бажані результати оздоровлення, а дискомфорт і неприємні відчуття. І не ставтеся до розвантаження кишечника як до голодування, харчуйтеся регулярно, але полегшуйте свій раціон.
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