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Розвантажитися після довгої зими: основні правила детокса в домашніх умовах

Автор: Тетяна Турчанікова

Довга зима практично підійшла до кінця, фахівці з харчування перед новим сезоном радять провести детокс всього організму.

Але перш ніж бігти записуватися на черговий марафон або купувати програму у дієтолога, варто почати з домашньої розвантаження. Багато чого можна зробити, починаючи прямо з сьогоднішнього дня.

"Перш ніж перейти до очищення печінки і жовчного міхура, варто застосувати основні правила звичайного розвантаження організму, щоб детоксикація пройшла легко", – радить у своєму блозі про здорове харчування нутриціолог Анна Гоголева.

Саме чистий кишечник – це початок здорового організму без алергії, проблем зі шкірою, хронічної втоми, ослабленого імунітету.

Крім основних прийомів для очищення кишечника можна використовувати і легкі правила для його розвантаження:

  • їсти більше клітковини, особливо – грубої рослинної: морква, насіння, макуха і насіння;
  • не завантажувати організм крохмалем і цукрами, м'ясними, кисломолочними продуктами на час чищення. Виключити здобну випічку і не зловживати злаковими кашами і швидкими вуглеводами;
  • не їсти м'ясо кожен день;
  • розділяти важкий білок і вуглеводи! М'ясо + салат, риба + овочі і трави – це основа лікувального харчування.
  • чергувати м'ясні страви з рибними і просто овочевими або зернобобовими білковими продуктами;

Розвантаження починається з простих речей (фото: pexels.com)

  • включити в раціон продукти ферментації: натуральний квас, домашній йогурт (можна на рослинному або козячому молоці), іван-чай, чайний гриб чага, квашена капуста;
  • намагатися не вечеряти пізно;
  • лягати спати не пізніше 23:00, так організм зможе відновити швидше і обмін речовин, і нервову, і гормональну системи.

Пам'ятайте, що головне правило здоров'я – все добре в міру. Будь-які перекоси можуть принести не бажані результати оздоровлення, а дискомфорт і неприємні відчуття. І не ставтеся до розвантаження кишечника як до голодування, харчуйтеся регулярно, але полегшуйте свій раціон.

Раніше нутриціолог розповіла, як залишатися стрункою без дієт.

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