Розвантажитися після довгої зими: основні правила детокса в домашніх умовах

Саме чистий кишечник – це початок здорового організму без алергії, проблем зі шкірою, хронічної втоми, ослабленого імунітету.

Крім основних прийомів для очищення кишечника можна використовувати і легкі правила для його розвантаження:

їсти більше клітковини, особливо – грубої рослинної: морква, насіння, макуха і насіння;

особливо – грубої рослинної: морква, насіння, макуха і насіння; не завантажувати організм крохмалем і цукрами, м'ясними, кисломолочними продуктами на час чищення. Виключити здобну випічку і не зловживати злаковими кашами і швидкими вуглеводами;

на час чищення. Виключити здобну випічку і не зловживати злаковими кашами і швидкими вуглеводами; не їсти м'ясо кожен день;

розділяти важкий білок і вуглеводи! М'ясо + салат, риба + овочі і трави – це основа лікувального харчування.

М'ясо + салат, риба + овочі і трави – це основа лікувального харчування. чергувати м'ясні страви з рибними і просто овочевими або зернобобовими білковими продуктами;

Розвантаження починається з простих речей (фото: pexels.com)

включити в раціон продукти ферментації: натуральний квас, домашній йогурт (можна на рослинному або козячому молоці), іван-чай, чайний гриб чага, квашена капуста;

натуральний квас, домашній йогурт (можна на рослинному або козячому молоці), іван-чай, чайний гриб чага, квашена капуста; намагатися не вечеряти пізно;

лягати спати не пізніше 23:00, так організм зможе відновити швидше і обмін речовин, і нервову, і гормональну системи.

Пам'ятайте, що головне правило здоров'я – все добре в міру. Будь-які перекоси можуть принести не бажані результати оздоровлення, а дискомфорт і неприємні відчуття. І не ставтеся до розвантаження кишечника як до голодування, харчуйтеся регулярно, але полегшуйте свій раціон.