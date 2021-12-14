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Нет разницы в снижении веса: диетолог развенчала популярные мифы о раздельном питании

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 08:38
Нет разницы в снижении веса: диетолог развенчала популярные мифы о раздельном питании Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Теория раздельного питания прочно укоренилась в сознании худеющих, но жизнеспособна ли такая схема организации приема пищи?

Диетолог Альбина Комиссарова в Instagram развенчала главные мифы о сочетаемости продуктов питания.

Теория раздельного питания была придумана в 20 годах 20 века Гербертом Шелтоном, который даже не имел медицинского образования.

Он подразумевал, что многие продукты не сочетаются между собой и отсюда все болезни. Впоследствии его теория многократно была опровергнута, когда более подробно изучили работу пищеварительного тракта.

Нет разницы в снижении веса: диетолог развенчала популярные мифы о раздельном питании

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Первая идея: организм не может переваривать 2 вида белка одновременно или вместе белки и углеводы.

На самом деле: Сок поджелудочной железы и ферменты могут переваривать растительные и животные белки, жиры и углеводы, их не нужно как-то особо разделять. Кстати, мало какая еда содержит монокомпонент, в основном вся она - смешанная.

Вторая идея: Одна еда ощелачивает, а другая окислят, поэтому ее нельзя сочетать вместе(огурцы/помидоры).

Нет разницы в снижении веса: диетолог развенчала популярные мифы о раздельном питании

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На самом деле: pH продуктов незначительно влияет на pH нашего ЖКТ. Буферные системы организма очень строго поддерживают гомеостаз, то есть кислотно-щелочное равновесие, независимо от того, какая пища потребляется, и любое отклонение может грозить серьезными осложнениями для жизни. Если бы еда могла бы менять это, то мы все время находились бы на грани выживания.

Третья идея: некоторые продукты просто не "дружат" между собой и дают гниение/вздутие.

На самом деле: вы можете мешать хоть рыбу с молоком, хоть дыню с прошутто, если конкретно Вы хорошо переносите это сочетание. В научной литературе нет никаких данных о "плохих" сочетаниях, исключение составляет только ваша индивидуальная непереносимость.

Также исследование 2000 года уже показало, что нет разницы в снижении веса, уровня глюкозы, инсулина, холестерина между сбалансированной диетой и раздельным питанием.

Напомним, что ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала о пользе сока сельдерея.

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