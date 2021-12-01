Разобраться с надпочечниками: врач рассказала, почему не получается проснуться без кофе

Сколько кофе можно выпивать в день без тревоги за свое здоровье. Если человек не на лечебном протоколе и у него достаточная скорость усвоения кофе, вполне допустимо выпивать 1-2 чашки в день.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева. Она также назвала, в какое время дня лучше всего пить кофе.
Вариант АС - допустимо до 2 чашек в день
Вариант АА - до 4 чашек в день
Кофе обезвоживает и влияет на кислотность, поэтому старайтесь одновременно выпить достаточное количество воды.
Если кофе для вас - не приятный ритуал, а необходимость, чтобы проснуться, стоит задуматься. Если вы не можете утром проснуться без кофе, скорее всего, отсутствует утренний пик кортизола - и нужно разбираться с надпочечниками и налаживать сон.
Если после кофе вместо ожидаемой бодрости вам хочется спать, вероятно, вы очень устали. В таком состоянии организм вырабатывает аденозин, обладающий тормозящим и снотворным действием.
Кофеин имеет похожее строение и связывается с аденозиновыми рецепторами в организме, на 30-40 минут откладывая тормозящее влияние аденозина. Затем аденозин вымещает кофеин с рецепторов - и вновь провоцирует сонливость. Чем больше вы устали, тем сильнее будете хотеть спать после кофе.⠀
Раньше врач назвала неожиданные косвенные симптомы гастрита.