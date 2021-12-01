Разобраться с надпочечниками: врач рассказала, почему не получается проснуться без кофе

Кофе (фото: pexels.com)

Как узнать скорость усвоения кофе

В домашних условиях определить время наступления мочегонного эффекта после чашечки кофе. Как быстро кофеин в печени превращается в диметилксантин, который и провоцирует посещение туалета.

При помощи генетического анализа оценить полиморфизм в системе цитохромов CYP 1А2 (АА, АС, СС).

Если вариант носительства СС - скорость метаболизма очень низкая, вам нужно либо отказаться от кофе, либо ограничиться 1 чашкой в день, чтобы не провоцировать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Вариант АС - допустимо до 2 чашек в день

Вариант АА - до 4 чашек в день

Кофе обезвоживает и влияет на кислотность, поэтому старайтесь одновременно выпить достаточное количество воды.

В какое время лучше пить кофе

Поскольку кофе уменьшает усвоение витаминов и других полезных веществ, рекомендуется пить его не сразу после завтрака, а через 30-40 минут. Кофе стимулирует выработку кортизола, не стоит его пить во время максимальной концентрации кортизола в крови. Утром пик кортизола наступает около 6-8 часов, затем снижается. Вот тогда и можно позволить себе чашечку ароматного напитка. Затем в 12-13 часов идет подъем кортизола, за ним опять спад. Значит, после обеда тоже можно себя побаловать и продлить работоспособность. После 16 часов кофе пить не стоит, чтобы не иметь проблем с засыпанием.

Откуда сонливость после кофе (фото: pexels.com)

Почему вы не можете проснуться без кофе

Если кофе для вас - не приятный ритуал, а необходимость, чтобы проснуться, стоит задуматься. Если вы не можете утром проснуться без кофе, скорее всего, отсутствует утренний пик кортизола - и нужно разбираться с надпочечниками и налаживать сон.

Если после кофе вместо ожидаемой бодрости вам хочется спать, вероятно, вы очень устали. В таком состоянии организм вырабатывает аденозин, обладающий тормозящим и снотворным действием.

Кофеин имеет похожее строение и связывается с аденозиновыми рецепторами в организме, на 30-40 минут откладывая тормозящее влияние аденозина. Затем аденозин вымещает кофеин с рецепторов - и вновь провоцирует сонливость. Чем больше вы устали, тем сильнее будете хотеть спать после кофе.⠀