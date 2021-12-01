Розібратися з наднирковими залозами: лікар розповіла, чому не виходить прокинутися без кави

Скільки кави можна випивати в день без тривоги за своє здоров'я. Якщо людина не на лікувальному протоколі і у неї достатня швидкість засвоєння кави, цілком допустимо випивати 1-2 чашки в день.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Вона також назвала, в кякий час дня найкраще пити каву.
Варіант АС - допустимо до 2 чашок в день
Варіант АА - до 4 чашок в день
Кава зневоднює і впливає на кислотність, тому намагайтеся одночасно випити достатню кількість води.
Якщо кава для вас - не приємний ритуал, а необхідність, щоб прокинутися, варто задуматися. Якщо ви не можете вранці прокинутися без кави, швидше за все, відсутній ранковий пік кортизолу - і потрібно розбиратися з наднирковими залозами і налагоджувати сон.
Якщо після кави замість очікуваної бадьорості вам хочеться спати, ймовірно, ви дуже втомилися. В такому стані організм виробляє аденозин, що володіє снодійною дією.
Кофеїн має схожу будову і зв'язується з аденозиновими рецепторами в організмі, на 30-40 хвилин відкладаючи гальмуючий вплив аденозину. Потім аденозин зганяє кофеїн з рецепторів - і знову провокує сонливість. Чим більше ви втомилися, тим сильніше будете хотітися спати після кави.⠀
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