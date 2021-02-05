Рецепт дня: суп из авокадо и витаминный салат от звездного украинского актера

Известный украинский актер Владимир Горянский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, как приготовить вкусные и полезные вегетарианские блюда: суп из авокадо и витаминный салат.
Предлагаем и вам попробовать приготовить эти лакомства на своей кухне. Итак.
Для того, чтобы приготовить суп из авокадо по рецепту Горянского понадобятся:
Нарезать авокадо, огурцы, лук шалот, петрушку. Добавить к овощам соль, сок лимона, соевое молоко и сливки. Взбить все в блендере. Подавать, украсив тыквенными семечками.
Чтобы повторить витаминный салат по рецепту актера надо взять:
Яблоки нарезать небольшими полосками, очистить морковь и натереть вместе с сельдереем на терке, измельчить петрушку. Перемешать и заправить домашним вегетарианским майонезом. Для майонеза нужно взбить фету с горчицей, оливковым маслом и соком лимона.
Горский поделился рецептами любимых витаминных блюд (скриншот)
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