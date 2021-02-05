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Рецепт дня: суп із авокадо та вітамінний салат від зіркового українського актора

Автор: Lite

Відомий український актор Володимир Горянський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, як приготувати смачні та корисні вегетаріанські страви: суп із авокадо та вітамінний салат.

Пропонуємо і вам спробувати приготувати цю смакоту на своїй кухні. Отож.

Для того, щоб приготувати суп із авокадо за рецептом Горянського знадобляться:

  • стигле авокадо – 2 шт.
  • великі огірки – 3 шт.
  • цибуля шалот – 1 шт.
  • соєве молоко – 400 мл
  • вершки 15% – 200 мл
  • петрушка – 1 пучок
  • сік лимона – 1 ст. л.
  • сіль

Нарізати авокадо, огірки, цибулю шалот, петрушку. Додати до овочів сіль, сік лимона, соєве молоко та вершки. Збити все в блендері. Подавати, прикрасивши гарбузовим насінням.

Щоб повторити вітамінний салат за рецептом актора треба взяти:

  • яблуко – 2 шт.
  • корінь селери – 1 шт.
  • морква – 2 шт.
  • петрушка – 1 пучок
  • сир фета – 70 г
  • гірчиця – 1 ст. л.
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • сік лимона – 1 ст. л.

Яблука нарізати невеликими смужками, очистити моркву та натерти разом із селерою на терці, подрібнити петрушку. Перемішати та заправити домашнім вегетаріанським майонезом. Для майонезу треба збити фету з гірчицею, оливковою олією та соком лимона.

Горянський поділився рецептами улюблених вітамінних страв (скриншот)

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